Охоронців Наді Дорофеєвої в нападі на фанатів та стрільбі — відео

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Охорону співачки Наді Дорофеєвої підозрюють у побитті людей в Червонограді. Відео зі сценами насилля шириться мережею.

Ролик опублікували в Telegram.

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Співачка 14 вересня виступала на концерті в Червонограді, що на Львівщині. Очевидці заявили, що охорона зірки почала кидатися на людей та бити їх. Нібито зібрався натовп фанатів, і тому вони застосували зброю та газові балончики.

Причини інциденту невідомі. Офіційної реакції від правоохоронців поки що немає. Сама співачка ситуацію також не коментує. Однак в соцмережах показувала, що концерт минув вдало і фанати начебто були задоволені.

Концерт Наді Дорофєєвої в Червонограді. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Нагадаємо, співачка Надя Дорофеєва опинилась на головному білборді світу в Нью-Йорку. Також артистка прокоментувала звинувачення в плагіаті.