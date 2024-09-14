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Охорону Наді Дорофеєвої звинуватили у побитті фанів на Львівщині — шокуюче відео

14 вересня 2024 11:21
Валерія Соколенко - Редактор
Охоронців Наді Дорофеєвої в нападі на фанатів та стрільбі — відео
Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva
Валерія Соколенко - Редактор

Охорону співачки Наді Дорофеєвої підозрюють у побитті людей в Червонограді. Відео зі сценами насилля шириться мережею. 

Ролик опублікували в Telegram. 

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Співачка 14 вересня виступала на концерті в Червонограді, що на Львівщині. Очевидці заявили, що охорона зірки почала кидатися на людей та бити їх. Нібито зібрався натовп фанатів, і тому вони застосували зброю та газові балончики. 

Причини інциденту невідомі. Офіційної реакції від правоохоронців поки що немає. Сама співачка ситуацію також не коментує. Однак в соцмережах показувала, що концерт минув вдало і фанати начебто були задоволені.

Концерт Наді Дорофєєвої в Червонограді. Фото: Instagram/nadyadorofeeva
Концерт Наді Дорофєєвої в Червонограді. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Нагадаємо, співачка Надя Дорофеєва опинилась на головному білборді світу в Нью-Йорку. Також артистка прокоментувала звинувачення в плагіаті.

скандал Надя Дорофєєва Львівська область побиття українські зірки

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