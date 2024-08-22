Надя Дорофєєва на Times Square у Нью-Йорку — зірка потрапила на легендарний білборд

Українська співачка Надя Дорофєєва у ток-шоу. Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка, блогерка і колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася шаленим успіхом. Ексдружина Володимира Дантеса показала, що на головній вулиці Нью-Йорку встановлений білборд з її іменем і фотографією.

Відповідним дописом Надя Дорофєєва поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Надя Дорофєєва на білборді в Нью-Йорку

Відома українська виконавиця показала себе на білборді Times Square посеред Нью-Йорку. На зображенні можна побачити фото артистки і значок Spotify Equal, що вказує на те, що вона є амбасадоркою масштабного музичного проєкту.

Співачка Надя Дорофєєва на Times Square у Нью-Йорку. Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Надя наголосила, що ця подія дуже важлива для її життя, адже вона наполегливо працює задля таких успіхів.

"Це надзвичайно важлива подія для мене, адже я все життя щодня працюю над тим, щоб мої пісні слухали та любили. Звісно, мені це дуже приємно, адже завдяки цьому українська музика виходить на новий рівень, а міжнародна музична спільнота "підсвічує" її", — зізнається Надя Дорофєєва.

Новина Наді Дорофєєвої про потрапляння на білборд на Times Square. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на фото Наді Дорофєєвої в Нью-Йорку

Побачивши цей допис, підписники української артистки не промовчали і висловили свою думку в коментарях під ним.

Український голос на міжнародній музичній арені! Ваааау, пишаємося неймовірно всією командою, просто гордість!!! Голос та обличчя української сучасної музичної індустрії

Я уявляю, скільки це праці, але воно того варте, я безмежно пишаюсь та захоплююсь такими людьми, які досягають своєї мети, неймовірно пишаюсь неймовірною Надією

Вітаю! Ти — перша, у кого дійсно помітний результат, бо слухачів стало ледь не на третину більше. Це круто дуже

Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Надя Дорофєєва — амбасадорка Spotify EQUAL

Українська співачка Надя Дорофєєва стала амбасадоркою проєкту EQUAL від музичної платформи Spotify, а її нова пісня під назвою "Нітрогліцерин" стала першою, яка очолила світовий і український плейлисти.

"Нарешті я дозволила собі обрати себе: експериментувати, робити в своїй творчості все, що я хочу. І чим більше я собі це дозволяю, тим вище в чартах стоять мої пісні і тим більше підтримки я відчуваю — як співачка, як артистка, як сонграйтерка, як жінка", — наголосила Надя Дорофєєва.

Амбасадорство Наді Дорофєєвої на Spotify. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Надя Дорофєєва відмовилася виступати на фестивалі Лайми Вайкуле.

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