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Після Spotify EQUAL — Надя Дорофєєва потрапила на головний білборд світу

22 серпня 2024 12:30
Галина Войтенко - Редактор
Надя Дорофєєва на Times Square у Нью-Йорку — зірка потрапила на легендарний білборд
Українська співачка Надя Дорофєєва у ток-шоу. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Українська співачка, блогерка і колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася шаленим успіхом. Ексдружина Володимира Дантеса показала, що на головній вулиці Нью-Йорку встановлений білборд з її іменем і фотографією.

Відповідним дописом Надя Дорофєєва поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Надя Дорофєєва на білборді в Нью-Йорку

Відома українська виконавиця показала себе на білборді Times Square посеред Нью-Йорку. На зображенні можна побачити фото артистки і значок Spotify Equal, що вказує на те, що вона є амбасадоркою масштабного музичного проєкту.

Надя Дорофеева
Співачка Надя Дорофєєва на Times Square у Нью-Йорку. Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Надя наголосила, що ця подія дуже важлива для її життя, адже вона наполегливо працює задля таких успіхів. 

"Це надзвичайно важлива подія для мене, адже я все життя щодня працюю над тим, щоб мої пісні слухали та любили. Звісно, мені це дуже приємно, адже завдяки цьому українська музика виходить на новий рівень, а міжнародна музична спільнота "підсвічує" її", — зізнається Надя Дорофєєва. 

Публікація зі сторінки Наді Дорофєєвої
Новина Наді Дорофєєвої про потрапляння на білборд на Times Square. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на фото Наді Дорофєєвої в Нью-Йорку

Побачивши цей допис, підписники української артистки не промовчали і висловили свою думку в коментарях під ним. 

  • Український голос на міжнародній музичній арені! Ваааау, пишаємося неймовірно всією командою, просто гордість!!! Голос та обличчя української сучасної музичної індустрії
  • Я уявляю, скільки це праці, але воно того варте, я безмежно пишаюсь та захоплююсь такими людьми, які досягають своєї мети, неймовірно пишаюсь неймовірною Надією
  • Вітаю! Ти — перша, у кого дійсно помітний результат, бо слухачів стало ледь не на третину більше. Це круто дуже
Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої
Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої
Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої
Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Надя Дорофєєва — амбасадорка Spotify EQUAL

Українська співачка Надя Дорофєєва стала амбасадоркою проєкту EQUAL від музичної платформи Spotify, а її нова пісня під назвою "Нітрогліцерин" стала першою, яка очолила світовий і український плейлисти. 

"Нарешті я дозволила собі обрати себе: експериментувати, робити в своїй творчості все, що я хочу. І чим більше я собі це дозволяю, тим вище в чартах стоять мої пісні і тим більше підтримки я відчуваю — як співачка, як артистка, як сонграйтерка, як жінка", — наголосила Надя Дорофєєва.

Публікація зі сторінки Наді Дорофєєвої
Амбасадорство Наді Дорофєєвої на Spotify. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Надя Дорофєєва відмовилася виступати на фестивалі Лайми Вайкуле. 

Раніше ми розповідали про те, що артистка Надя Дорофєєва згадала своє дитинство. 

Також ми повідомляли про те, що українська співачка Надя Дорофєєва анонсувала великий сольний концерт у Києві.

Надя Дорофєєва шоу-бізнес українські зірки "Время и Стекло"

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12:43 Авто викинуло за дорогу — на Харківщині сталася масштабна ДТП з постраждалими

12:31 Україна, Азербайджан та Росія — чи створила Socar новий політичний трикутник і чим це загрожує

12:31 Росіяни обстріляли евакуаційну групу з цивільними мешканцями на Донеччині

12:30 В Україні впали ціни на популярну поштову послугу

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

12:23 Аварії на водопроводі Одеси — адреси відключень на сьогодні

12:21 Є загроза надпотужного вибуху — у Ростовській області катастрофічна ситуація на палаючій НПЗ

12:19 Зеленський повідомив про перехід під контроль ЗСУ ще одного населеного пункту на Курщині

12:15 Спека збільшує дефіцит світла — в Міненерго проінформували щодо відключень

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