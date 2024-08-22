Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow После Spotify EQUAL — Надя Дорофеева попала на главный билборд мира arrow

После Spotify EQUAL — Надя Дорофеева попала на главный билборд мира

22 августа 2024 12:30
Галина Войтенко - Редактор
Надя Дорофеева на Times Square в Нью-Йорке — звезда попала на легендарный билборд
Украинская певица Надя Дорофеева в ток-шоу. Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Украинская певица, блогер и бывшая солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась безумным успехом. Экс-жена Владимира Дантеса показала, что на главной улице Нью-Йорка установлен билборд с ее именем и фотографией.

Соответствующим постом Надя Дорофеева поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Надя Дорофеева на билборде в Нью-Йорке

Известная украинская исполнительница показала себя на билборде Times Square посреди Нью-Йорка. На изображении можно увидеть фото артистки и значок Spotify Equal, что указывает на то, что она является амбассадором масштабного музыкального проекта.

Надя Дорофеева
Певица Надя Дорофеева на Times Square в Нью-Йорке. Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Надя отметила, что это событие очень важно для ее жизни, ведь она упорно работает для таких успехов.

"Это очень важное событие для меня, ведь я всю жизнь каждый день работаю над тем, чтобы мои песни слушали и любили. Конечно, мне это очень приятно, ведь благодаря этому украинская музыка выходит на новый уровень, а международное музыкальное сообщество "подсвечивает" ее", — признается Надя Дорофеева.

Публикация со страницы Нади Дорофеевой
Новость Нади Дорофеевой о попадании на билборд на Times Square. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на фото Нади Дорофеевой в Нью-Йорке

Увидев этот пост, подписчики украинской артистки не промолчали и высказали свое мнение в комментариях под ним.

  • Украинский голос на международной музыкальной арене! Ваааау, гордимся невероятно всей командой, прямо гордость!!! Голос и лицо украинской современной музыкальной индустрии
  • Я представляю, сколько это труда, но оно того стоит, я безгранично горжусь и восхищаюсь такими людьми, которые достигают своей цели, невероятно горжусь невероятной Надеждой
  • Поздравляю! Ты — первая, у кого действительно заметный результат, потому что слушателей стало чуть ли не на треть больше. Это круто очень
Комментарий со страницы Нади Дорофеевой
Комментарий со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Нади Дорофеевой
Комментарий со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Нади Дорофеевой
Комментарий со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Надя Дорофеева — амбассадор Spotify EQUAL

Украинская певица Надя Дорофеева стала амбассадором проекта EQUAL от музыкальной платформы Spotify, а ее новая песня под названием "Нитроглицерин" стала первой, возглавившей мировой и украинский плейлисты.

"Наконец-то я позволила себе выбрать себя: экспериментировать, делать в своем творчестве все, что я хочу. И чем больше я себе это позволяю, тем выше в чартах стоят мои песни и тем больше поддержки я чувствую — как певица, как артистка, как сонграйтер, как женщина", — подчеркнула Надя Дорофеева.

Публикация со страницы Нади Дорофеевой
Амбассадорство Нади Дорофеевой на Spotify. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что певица Надя Дорофеева отказалась выступать на фестивале Лаймы Вайкуле.

Ранее мы рассказывали, что артистка Надя Дорофеева вспомнила свое детство.

Также мы сообщали, что украинская певица Надя Дорофеева анонсировала большой сольный концерт в Киеве.

Надя Дорофеева шоу-бизнес украинские звезды "Время и Стекло"

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:58 Во Львовской ОВА назвали количество населенных пунктов, которые остаются без света

13:56 На Харьковщине пограничники ударили по скоплению окупантов

13:52 В психбольнице на Одесчине знали о проблемах с питанием — почему игнорировали

13:38 В Тернополе нормализовалось качество воздуха после обстрела промышленного объекта

13:36 На Львовщине задержали женщину, которая убила своего сожителя

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

13:35 В Польше нашли останки летательного аппарата с российскими надписями

13:35 Безопасный период будет длиться недолго — прогноз магнитных бурь на сегодня

13:34 В Китае разъярены новой ядерной стратегией США

13:23 Мощные взрывы на Одесчине — россияне ночью запустили ракеты на регион

13:22 Гросси собирается в Курск с визитом – боится повторения там Чернобыльской трагедии

13:58 Во Львовской ОВА назвали количество населенных пунктов, которые остаются без света

13:56 На Харьковщине пограничники ударили по скоплению окупантов

13:52 В психбольнице на Одесчине знали о проблемах с питанием — почему игнорировали

13:38 В Тернополе нормализовалось качество воздуха после обстрела промышленного объекта

13:36 На Львовщине задержали женщину, которая убила своего сожителя

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

13:35 В Польше нашли останки летательного аппарата с российскими надписями

13:35 Безопасный период будет длиться недолго — прогноз магнитных бурь на сегодня

13:34 В Китае разъярены новой ядерной стратегией США

13:23 Мощные взрывы на Одесчине — россияне ночью запустили ракеты на регион

13:22 Гросси собирается в Курск с визитом – боится повторения там Чернобыльской трагедии

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

Text

13:00 Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

Text

10:46 Ляшко отправил проверку в психушку Одесчины, где боевой медик объявил голодовку

Text

09:51 Нардепка объяснила, почему закон о регистрации оружия не сработает в условиях войны

Text

09:04 Нардепка заявила о коррупционных злоупотреблениях в военных закупках

Text

08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

08:00 В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

Text

00:08 Нардеп Мовчан объяснил, почему Украина не может эвакуировать на свою территорию беженцев из Курщины

21 августа 2024
Text

22:00 Нардеп Южанина предупредила о значительном повышении цен на топливо

Text

18:17 Военный рассказал о сложных условиях, в которых находятся некоторые бригады ВСУ

Text

17:50 Новый мирный план от Украины и приказ Байдена готовить ядерное оружие — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы