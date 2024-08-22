Надя Дорофеева на Times Square в Нью-Йорке — звезда попала на легендарный билборд

Украинская певица Надя Дорофеева в ток-шоу. Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица, блогер и бывшая солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась безумным успехом. Экс-жена Владимира Дантеса показала, что на главной улице Нью-Йорка установлен билборд с ее именем и фотографией.

Соответствующим постом Надя Дорофеева поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Надя Дорофеева на билборде в Нью-Йорке

Известная украинская исполнительница показала себя на билборде Times Square посреди Нью-Йорка. На изображении можно увидеть фото артистки и значок Spotify Equal, что указывает на то, что она является амбассадором масштабного музыкального проекта.

Певица Надя Дорофеева на Times Square в Нью-Йорке. Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Надя отметила, что это событие очень важно для ее жизни, ведь она упорно работает для таких успехов.

"Это очень важное событие для меня, ведь я всю жизнь каждый день работаю над тем, чтобы мои песни слушали и любили. Конечно, мне это очень приятно, ведь благодаря этому украинская музыка выходит на новый уровень, а международное музыкальное сообщество "подсвечивает" ее", — признается Надя Дорофеева.

Новость Нади Дорофеевой о попадании на билборд на Times Square. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на фото Нади Дорофеевой в Нью-Йорке

Увидев этот пост, подписчики украинской артистки не промолчали и высказали свое мнение в комментариях под ним.

Украинский голос на международной музыкальной арене! Ваааау, гордимся невероятно всей командой, прямо гордость!!! Голос и лицо украинской современной музыкальной индустрии

Я представляю, сколько это труда, но оно того стоит, я безгранично горжусь и восхищаюсь такими людьми, которые достигают своей цели, невероятно горжусь невероятной Надеждой

Поздравляю! Ты — первая, у кого действительно заметный результат, потому что слушателей стало чуть ли не на треть больше. Это круто очень

Комментарий со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Надя Дорофеева — амбассадор Spotify EQUAL

Украинская певица Надя Дорофеева стала амбассадором проекта EQUAL от музыкальной платформы Spotify, а ее новая песня под названием "Нитроглицерин" стала первой, возглавившей мировой и украинский плейлисты.

"Наконец-то я позволила себе выбрать себя: экспериментировать, делать в своем творчестве все, что я хочу. И чем больше я себе это позволяю, тем выше в чартах стоят мои песни и тем больше поддержки я чувствую — как певица, как артистка, как сонграйтер, как женщина", — подчеркнула Надя Дорофеева.

Амбассадорство Нади Дорофеевой на Spotify. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что певица Надя Дорофеева отказалась выступать на фестивале Лаймы Вайкуле.

Ранее мы рассказывали, что артистка Надя Дорофеева вспомнила свое детство.

Также мы сообщали, что украинская певица Надя Дорофеева анонсировала большой сольный концерт в Киеве.