Охранников Нади Дорофеевой в нападении на фанатов и стрельбе.

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Охрану певицы Нади Дорофеевой подозревают в избиении людей в Червонограде. Видео со сценами насилия распространяется по сети.

Ролик был опубликован в Telegram.

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Певица 14 сентября выступала на концерте в Червонограде Львовской области. Очевидцы заявили, что охрана звезды начала бросаться на людей и избивать их. Якобы собралась толпа фанатов, и поэтому они применили оружие и газовые баллончики.

Причины инцидента неизвестны. Официальной реакции от правоохранителей пока нет. Сама певица ситуацию тоже не комментирует. Однако, в соцсетях показывала, что концерт прошел удачно и фанаты вроде бы были довольны.

Концерт Нади Дорофеевой в Червонограде. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Напомним, певица Надя Дорофеева оказалась на главном билборде мира в Нью-Йорке. Также артистка прокомментировала обвинения в плагиате.