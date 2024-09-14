Охранников Нади Дорофеевой в нападении на фанатов и стрельбе.

Охрану Нади Дорофеевой обвинили в избиении фанов во Львовской области — шокирующее видео
Охрану певицы Нади Дорофеевой подозревают в избиении людей в Червонограде. Видео со сценами насилия распространяется по сети.
Ролик был опубликован в Telegram.
Охранников Нади Дорофеевой обвинили в физическом насилии
Певица 14 сентября выступала на концерте в Червонограде Львовской области. Очевидцы заявили, что охрана звезды начала бросаться на людей и избивать их. Якобы собралась толпа фанатов, и поэтому они применили оружие и газовые баллончики.
Причины инцидента неизвестны. Официальной реакции от правоохранителей пока нет. Сама певица ситуацию тоже не комментирует. Однако, в соцсетях показывала, что концерт прошел удачно и фанаты вроде бы были довольны.
Напомним, певица Надя Дорофеева оказалась на главном билборде мира в Нью-Йорке. Также артистка прокомментировала обвинения в плагиате.
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