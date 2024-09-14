Драка после концерта в Червонограде — Дорофеева прокомментировала инцидент

Дорофеева отреагировала на драку после ее концерта в Червонограде
Украинская певица Надя Дорофеева выступила с концертом в Червонограде Львовской области. После этого на улице произошла потасовка со стрельбой.
Надя Дорофеева прокомментировала инцидент в видео в Instagram в субботу, 14 сентября.
Драка после концерта Дорофеевой
Певица опровергла информацию, что на видео драки был якобы ее охранник. Она подчеркнула, что не имеет никакого отношения к инциденту. По словам Дорофеевой, во время пребывания в гримерке были слышны выстрелы.
"Сейчас меня вспоминают в новости, что вчера после концерта в Червонограде, как пишут в заголовках, "охрана Нади Дорофеевой избила людей". Во-первых, у меня нет охраны. На концертах все организаторы заказывают охранников, чтобы мероприятие проходило безопасно. Произошла какая-то жесть. Я видела видео, как какой-то человек, возможно охранник, я не знаю, но стреляет вверх, какая-то стычка. Этот момент был после концерта. Мы и сами услышали выстрел, находясь в гримерке. Подумали, может, показалось. Но, к сожалению, не показалось", — подчеркнула артистка.
Дорофеева надеется на соответствующую реакцию на инцидент правоохранителей.
Что предшествовало
В сети заявляли, что охрану певицы Нади Дорофеевой подозревают в избиении людей в Червонограде. Видео со сценами насилия распространяется по сети.
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Очевидцы заявили, что охрана звезды начала бросаться на людей и бить их. Якобы собралась толпа фанатов, и поэтому они применили оружие и газовые баллончики.
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