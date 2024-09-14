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Дорофеева отреагировала на драку после ее концерта в Червонограде

14 сентября 2024 13:34
Виктория Козырь - редактор
Драка после концерта в Червонограде — Дорофеева прокомментировала инцидент
Певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Виктория Козырь - редактор

Украинская певица Надя Дорофеева выступила с концертом в Червонограде Львовской области. После этого на улице произошла потасовка со стрельбой.

Надя Дорофеева прокомментировала инцидент в видео в Instagram в субботу, 14 сентября.

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Певица опровергла информацию, что на видео драки был якобы ее охранник. Она подчеркнула, что не имеет никакого отношения к инциденту. По словам Дорофеевой, во время пребывания в гримерке были слышны выстрелы.

"Сейчас меня вспоминают в новости, что вчера после концерта в Червонограде, как пишут в заголовках, "охрана Нади Дорофеевой избила людей". Во-первых, у меня нет охраны. На концертах все организаторы заказывают охранников, чтобы мероприятие проходило безопасно. Произошла какая-то жесть. Я видела видео, как какой-то человек, возможно охранник, я не знаю, но стреляет вверх, какая-то стычка. Этот момент был после концерта. Мы и сами услышали выстрел, находясь в гримерке. Подумали, может, показалось. Но, к сожалению, не показалось", — подчеркнула артистка.

Дорофеева надеется на соответствующую реакцию на инцидент правоохранителей.

Что предшествовало

В сети заявляли, что охрану певицы Нади Дорофеевой подозревают в избиении людей в Червонограде. Видео со сценами насилия распространяется по сети. 

Внимание! Видео 18+, содержит ненормативную лексику!

Очевидцы заявили, что охрана звезды начала бросаться на людей и бить их. Якобы собралась толпа фанатов, и поэтому они применили оружие и газовые баллончики. 

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