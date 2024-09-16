Надя Дорофеева рассказала о ссоре с Мишей Кацуриным и анонсировала релиз альбома

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) активно готовится не только к выступлению на своем первом сольном столичном "Дворце Спорта", но и к релизу нового альбома. Артистка рассекретила дату релиза и рассказала о ссоре с мужем, музыкантом, ресторатором Мишей Кацуриным.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Дорофеевой.

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DOROFEEVA анонсировала релиз своего первого полноформатного альбома. Он выйдет 26 сентября. Певица отметила, что он создавался в очень сложный, тяжелый период ее жизни.

"В самый тяжелый для каждого украинца. Период излома, страха и большой веры в то, что добро победит тьму. В этом альбоме вы услышите песню "Гість", которую мы написали с моим Мишей Кацуриным. Помню, как мы пришли домой и поссорились из-за чего-то. Миша сел и начал писать куплет, играя на гитаре, которую нам на свадьбу подарил наш друг Митя", — отметила певица.

Эта гитара в 1955 году была куплена в Америке. Вместе с владельцем она прошла войну во Вьетнаме, а затем этот мужчина завещал ее внуку. Тот продал ее, а деньги вложил в свой стартап. Друг звездных супругов, Митя, приобрел гитару и сделал Наде и Мише подарок.

Гитара, подаренная знаменитостям на свадьбу. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

"Итак, я сидела в соседней комнате, внимательно слушала и не мешала. Потом он зашел ко мне и сыграл куплет, и я поняла, что эта песня — о моем взрослении, о том, что я чувствовала на тот момент... Это не очередная развлекательная песня. Это размышления о жизни", — отметила Дорофеева.

Дорофеева и Кацурин во время работы над песней "Гість". Скриншоты: Instagram/nadyadorofeeva

Напомним, ранее мы рассказывали, что Дорофеева отреагировала на драку после ее концерта в Червонограде. Также мы писали, что Надя Дорофеева попала на главный билборд мира.