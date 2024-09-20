Вера Брежнева почти без одежды станцевала с подкачанным Павлом Симакиным

Певица Вера Брежнева и хореограф Павел Симакин. Фото: менеджмент артистки

Бывшая участница группы "ВИА Гра", певица Вера Брежнева , сейчас выступает под псевдонимом VIRA. Она представила откровенный клип на новую песню "Зупини".

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.

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По замыслу создателей, в новом видео Вера появляется смелой и соблазнительной артисткой в соблазнительных образах от известного украинского дизайнера и своего талантливого друга Ивана Фролова.

"Я наслаждаюсь быть женщиной, быть собой, яркой, сексуальной, непредсказуемой, позволять себе проявлять искренние эмоции и чувства. А что с этим всем делать — уже дело мужчины, как и героя моего нового клипа, который принимает на себя всю эту безумную энергию в нашем танце", — рассказала VIRA о своей новой работе.

Съемки видео проходили в Киеве. Температура воздуха на площадке в этот день достигала 40 градусов. Главным мужским героем клипа стал профессиональный танцовщик Павел Симакин, танцующий топлесс.

Отражают ли трек и клип "Зупини" новый этап в жизни Веры Брежневой, артистки пока не раскрывает, это остается тайной.

Напомним, ранее мы писали, что Вера Брежнева впервые заговорила об отношениях после развода с продюсером Константином Меладзе. Также мы рассказывали, что певица Надя Дорофеева упомянула о ссоре с мужем и анонсировала важный релиз.