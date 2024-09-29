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Doja Cat в платье от FROLOV поддержала украинцев на фестивале в Нью-Йорке

29 сентября 2024 15:12
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Рэпер Doja Cat поддержала Украину в платье от Ивана Фролова
Реперка Doja Cat в платье от FROLOV. Фото: instagram.com/frolovheart
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Американская рэп-исполнительница Doja Cat появилась на фестивале Global Citizen в Нью-Йорке в платье от украинского дизайнера Ивана Фролова (FROLOV). Звезда со сцены выразила свою поддержку украинцам.

Фото исполнительницы в наряде появилось на странице бренда в Instagram.

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Doja Cat на фестивале Global Citizen поддержала Украину

Эпатажная звезда стала одной из хедлайнеров известного в США фестиваля. Во время своего выступления Doja Cat обратилась к тысячной аудитории с важной речью в поддержку оказавшихся в зоне вооруженных конфликтов людей, в том числе украинцев.

"Сейчас страдают миллионы мужчин, женщин и детей в Газе, Украине, Судане, Конго и по всему миру. В такие времена важно помнить, что вместе мы можем принести изменения, любовь, свет и надежду тем, кто в этом больше всего нуждается. Я объединила усилия с Global Citizen, чтобы помочь людям в зонах конфликтов и кризисов, и я знаю, что многие из вас присоединились ко мне, чтобы заработать свои билеты на сегодняшний вечер" , — высказалась Doja Cat.

Также артистка призвала не останавливаться помогать тем, кто сейчас оказался в сложных жизненных обстоятельствах из-за вооруженной агрессии.

"Мы не можем останавливаться сейчас. Пожалуйста, продолжайте использовать свой голос, чтобы помочь тем, кто спасается от насилия, получить пищу, жилье и образование, в которых они нуждаются и которые очень, очень заслуживают. В каждом из вас, кто смотрит это и кто решил быть здесь сегодня, есть красота и сила, и это наше время, чтобы вложить их в то, что имеет наибольшее значение, а это жизнь» , — добавила звезда.

Doja Cat в платье украинского дизайнера
Doja Cat поддержала Украину Фото: instagram.com/frolovheart

Знаком поддержки для Украины стало и то, что для своего выступления Doja Cat выбрала корсетное платье от FROLOV, украшенное бахромой из кристаллов.

Doja Cat надела платье от FROLOV
Doja Cat на фестивале в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/glblctzn

Наряд был отшит специально для исполнительницы в цветах флага Южной Африки, откуда родом отец звезды.

Doja Cat в платье от Ивана Фролова
Doja Cat в FROLOV. Фото: instagram.com/frolovheart

Отметим, что многие мировые звезды предпочитают одежду и аксессуары от украинских дизайнеров. Так, Мадонна отметила день рождения в шляпе от Руслана Багинского.

Ранее Вера Брежнева снялась в чувственном клипе в платье от Ивана Фролова.

мода Иван Фролов рэпер зарубежные звезды война в Украине

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