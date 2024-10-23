София Ротару приехала в Киев в годовщину смерти мужчины.

София Ротару. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Певица София Ротару впервые за долгое время вышла на связь со своими поклонниками. Исполнительница показалась в Киеве в годовщину смерти ее мужа, музыканта Анатолия Евдокименко.

Новое фото знаменитость опубликовала в Instagram.

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Со дня смерти выдающегося музыканта исполнилось уже 22 года — Анатолий Евдокименко ушел из жизни 23 октября 2002 года от инсульта. Каждый год в годовщину смерти любимого исполнительница чтит его память. Этот год тоже не стал исключением.

Звезда поделилась щемящим фото на Байковом кладбище в столице рядом с могилой мужа. Артистка коротко подписала фото: "Единственный. 23.10.2024".

София Ротару на могиле мужчины. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Ротару была одета в джинсы, темный свитер и жилет. Лицо звезда скрыла за темными очками.

Отметим, недавно ходили слухи, что певица приобрела виллу в Италии и теперь живет за границей. Однако в разговоре с журналистами сестра звезды Аурика Ротару заверила, что София Михайловна до сих пор живет в своем доме в Конча-Заспе под Киевом.

Сама певица редко выходит на связь с поклонниками и не появляется на публике во время войны.

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