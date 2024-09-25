Надія Бабкіна звинуватила українців у залякуванні Ротару — деталі

Співачка Софія Ротару. Фото: Instagram/sofiarotaru.official

Російська співачка Надія Бабкіна вважає, що українська артистка Софія Ротару лише тимчасово обірвала спілкування з колишніми друзями. Путіністка звинуватила українців у залякуванні зірки.

Про це пишуть росЗМІ.

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Надія Бабкіна звинуватила українців у залякуванні Ротару

Російська співачка Надія Бабкіна розповіла, як ставиться до колишньої подруги Софії Ротару. Вона сказала, що востаннє говорила з нею на початку повномасштабного вторгнення.

"Я товаришувала з нею, ми спілкувалися. І Ротару приїжджала на наші сольні концерти, ми разом співали пісні українською мовою. То були часи Радянського Союзу. Але як тільки відбулася ця "спеціальна військова операція" Соня просто чітко мені сказала: "Благаю, не пиши мені поки що нічого, я тебе прошу". Хоча до цього ми завжди вітали одна одну з днем ​​народження. Я думаю, що її можна зрозуміти. Вона в Україні мешкає, у неї там сім'я. Вона сидить там і не висловлюється", — видала пропагандистка.

Російська зірка Надія Бабкіна. Фото: скриншот

Також вона заявила, що Софія Ротару перервала зв'язок із росіянами тимчасово. І також додала, що артистку залякують.

"Тут, розумієш у чому справа, напевно радників дуже багато. Можна було домовитися і піти на якісь спільні рішення. А ось коли людину лякають... Я думаю, її зрозуміти можна", — заявила пропагандистка.

Нагадаємо, онук Софії Ротару знявся оголеним. Також співак та продюсер Андрій Данилко розповів, коли востаннє говорив з Ротару.