Певица София Ротару. Фото: Instagram/sofiarotaru.official

Российская певица Надежда Бабкина считает, что украинская артистка София Ротару временно оборвала общение с бывшими друзьями. Путинистка обвинила украинцев в запугивании звезды.

Об этом пишут росСМИ.

Читайте также:

Надежда Бабкина обвинила украинцев в запугивании Ротару

Российская певица Надежда Бабкина рассказала, как относится к бывшей подруге Софии Ротару. Она сказала, что в последний раз говорила с ней в начале полномасштабного вторжения.

"Я дружила с ней, мы общались. И Ротару приезжала на наши сольные концерты, мы вместе пели песни на украинском языке. Это были времена Советского Союза. Но как только состоялась эта "специальная военная операция" Соня просто четко мне сказала: "Умоляю, не пиши мне пока ничего, я тебя прошу". Хотя до этого мы всегда поздравляли друг друга с днем ​​рождения. Я думаю, что ее можно понять. Она в Украине живет, у нее там семья. Она сидит там и не высказывается", — выдала пропагандистка.

Российская звезда Надежда Бабкина. Фото: скриншот

Также она заявила, что София Ротару прервала связь с россиянами на время. И также добавила, что артистку запугивают.

"Здесь, понимаешь в чем дело, наверняка советников очень много. Можно было договориться и пойти на какие-то общие решения. А вот когда человека пугают... Я думаю, его понять можно", — заявила пропагандистка.

Напомним, внук Софии Ротару снялся обнаженным. Также певец и продюсер Андрей Данилко рассказал, когда в последний раз говорил с Ротару.