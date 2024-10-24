Син Ольги Фреймут отримав визнання у Великій Британії

Єдиний син Фреймут здобув за кордоном важливу нагороду
Вже тривалий час колишня телеведуча, журналістка Ольга Фреймут живе з молодшими дітьми у Великій Британії. Єдиний син знаменитості Валерій отримав важливу відзнаку.
Про це Фреймут розповіла в сторіз свого Instagram.
Успіх сина Ольги Фреймут
Син Ольги Фреймут та колишнього генерального продюсера "Нового каналу" Володимира Локотка Валерій взяв участь в шкільному поетичному конкурсі. Для восьмирічного хлопчика це був перший подібний досвід. Син журналістки тріумфував з твором Animals, що в перекладі з англійської мови — "Тварини".
"Поезія і перемога. Валерій написав вірш у школі і переміг. Tenep Animals будуть у книзі поезій у British Library. Я звикла дітям пропонувати свої стандарти — а у них свій голос", — написала Фреймут.
Що цікаво, прізвище сина заблюрила білою смужкою. Також ім’я хлопчика латиницею вказано як Valeri. Хоча згідно з транслітерацією українського алфавіту латиницею ім’я має бути іншим.
Зазначимо, що у Фреймут є старша донька Злата від першого цивільного чоловіка, британця Ніла. Вона живе у США. У шлюбі з телепродюсером Володимиром Локотком (якого не показує в соцмережах) також народилась донька Євдокія. Вона на рік молодша за брата Валерія.
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