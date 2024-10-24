Син Ольги Фреймут отримав визнання у Великій Британії

Журналістка, громадська діячка Оля Фреймут. Фото: Instagram/freimutolia

Вже тривалий час колишня телеведуча, журналістка Ольга Фреймут живе з молодшими дітьми у Великій Британії. Єдиний син знаменитості Валерій отримав важливу відзнаку.

Про це Фреймут розповіла в сторіз свого Instagram.

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Син Ольги Фреймут та колишнього генерального продюсера "Нового каналу" Володимира Локотка Валерій взяв участь в шкільному поетичному конкурсі. Для восьмирічного хлопчика це був перший подібний досвід. Син журналістки тріумфував з твором Animals, що в перекладі з англійської мови — "Тварини".

"Поезія і перемога. Валерій написав вірш у школі і переміг. Tenep Animals будуть у книзі поезій у British Library. Я звикла дітям пропонувати свої стандарти — а у них свій голос", — написала Фреймут.

Нагорода сина Ольги Фреймут. Фото: Instagram/freimutolia

Що цікаво, прізвище сина заблюрила білою смужкою. Також ім’я хлопчика латиницею вказано як Valeri. Хоча згідно з транслітерацією українського алфавіту латиницею ім’я має бути іншим.

Син Олі Фреймут та його творче завдання. Фото: Instagram/freimutolia

Транслітерація імені Валерій. Скриншот: Центральний засвідчувальний орган, Міністерство цифрової трансформації України

Зазначимо, що у Фреймут є старша донька Злата від першого цивільного чоловіка, британця Ніла. Вона живе у США. У шлюбі з телепродюсером Володимиром Локотком (якого не показує в соцмережах) також народилась донька Євдокія. Вона на рік молодша за брата Валерія.

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