Ірина Сопонару показала, як робить ін'єкції краси

Ірина Сопонару. Фото: instagram.com/irinasoponaru

Зірка студії "Квартал 95" Ірина Сопонару поділилася секретом своєї краси. Акторка чимало уваги приділяє догляду за своїм обличчям.

Відео однієї з процедур знаменитість поділилася в Instagram.

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Акторка довіряє такі важливі процедури не просто косметологу, а своїй сестрі Наталії, яка вже давно працює в цій сфері.

Цього разу Ірина вирішила покращити стан шкіри під очима. Тож наважилася на ін'єкції з полінуклеотидами.

Сестра Ірини вже тривалий час мешкає у Великій Британії, тож на процедури до неї зірка попадає не часто.

Натомість Сопонару також має свого фахівця в Києві. Так, акторка також показала, як підтримує здоровий вигляд шкіри після ін'єкцій за допомогою апаратної косметології.

Ірина Сопонару у косметолога. Фото: instagram.com/irinasoponaru

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