Зірка "Кварталу 95" Сопонару показала, як зберігає молодість з уколами краси
Зірка студії "Квартал 95" Ірина Сопонару поділилася секретом своєї краси. Акторка чимало уваги приділяє догляду за своїм обличчям.
Відео однієї з процедур знаменитість поділилася в Instagram.
Ірина Сопонару показала, як робить ін'єкції краси
Акторка довіряє такі важливі процедури не просто косметологу, а своїй сестрі Наталії, яка вже давно працює в цій сфері.
Цього разу Ірина вирішила покращити стан шкіри під очима. Тож наважилася на ін'єкції з полінуклеотидами.
Сестра Ірини вже тривалий час мешкає у Великій Британії, тож на процедури до неї зірка попадає не часто.
Натомість Сопонару також має свого фахівця в Києві. Так, акторка також показала, як підтримує здоровий вигляд шкіри після ін'єкцій за допомогою апаратної косметології.
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