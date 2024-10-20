Ірина Сопонару розлютила киян — відео танців у метро

Українська акторка Ірина Сопонару. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Відома українська акторка, учасниця творчої студії "Жіночий квартал" Ірина Сопонару здивувала шанувальників сміливим вчинком. Зірка станцювала на одній зі столичних станцій метро.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Акторка поділилася кадрами, на яких станцювала під трек Артема Пивоварова "О, панно" на станції метро "Арсенальна" у Києві.

Багато жителів столиці не звернули увагу на зірку, втім, дехто з пасажирів щиро посміхався, побачивши Ірину.

"Київ. Метро. Панно Інна", — лаконічно підписала відео Сопонару.

Думки українців розділилися. Дехто вважає, що Ірина поводить себе занадто відверто, інші користувачі соцмереж навпаки підтримали її сміливість.

"Під дією препаратів краще в метро не їздити".

"Я б стільки не випив".

"У мене таке буває. Я вас підтримую. Іноді потрібно трішки виплеснути свій бзік".

Коментарі під публікацією Ірини Сопонару. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Раніше зірка серіалу "Свати" від студії "Квартал 95" похизувалася округлим животиком під час вагітності. А також зірка "Жіночого кварталу" розповіла шанувальникам про своє хобі.