Ірина Сопонару розлютила киян — відео танців у метро

Ірина Сопонару "запалила" сміливими танцями у столичному метро
Відома українська акторка, учасниця творчої студії "Жіночий квартал" Ірина Сопонару здивувала шанувальників сміливим вчинком. Зірка станцювала на одній зі столичних станцій метро.
Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Ірина Сопонару показалася у київському метро
Акторка поділилася кадрами, на яких станцювала під трек Артема Пивоварова "О, панно" на станції метро "Арсенальна" у Києві.
Багато жителів столиці не звернули увагу на зірку, втім, дехто з пасажирів щиро посміхався, побачивши Ірину.
"Київ. Метро. Панно Інна", — лаконічно підписала відео Сопонару.
Думки українців розділилися. Дехто вважає, що Ірина поводить себе занадто відверто, інші користувачі соцмереж навпаки підтримали її сміливість.
"Під дією препаратів краще в метро не їздити".
"Я б стільки не випив".
"У мене таке буває. Я вас підтримую. Іноді потрібно трішки виплеснути свій бзік".
Раніше зірка серіалу "Свати" від студії "Квартал 95" похизувалася округлим животиком під час вагітності. А також зірка "Жіночого кварталу" розповіла шанувальникам про своє хобі.
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