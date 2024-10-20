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Ирина Сопонару "зажгла" смелыми танцами в столичном метро

20 октября 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Ирина Сопонару разозлила киевлян — видео танцев в метро
Украинская актриса Ирина Сопонару. Фото: instagram.com/irinasoponaru/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская актриса, участница творческой студии "Женский квартал" Ирина Сопонару удивила поклонников смелым поступком. Звезда станцевала на одной из столичных станций метро.

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Актриса поделилась кадрами, на которых станцевала под трек Артема Пивоварова "О, панно" на станции метро "Арсенальная" в Киеве.

Многие жители столицы не обратили внимание на звезду, впрочем, некоторые пассажиры искренне улыбались, увидев Ирину.

"Киев. Метро. Панно Инна", — лаконично подписала видео Сопонару.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Irina Soponaru (@irinasoponaru)

Мнения украинцев разделились. Некоторые считают, что Ирина ведет себя слишком откровенно, другие пользователи соцсетей наоборот поддержали ее смелость.

"Под действием препаратов лучше в метро не ездить".

"Я бы столько не выпил".

"У меня такое бывает. Я вас поддерживаю. Иногда нужно немного выплеснуть свой бзик".

Сопонарю потанцевала в метро
Комментарии под публикацией Ирины Сопонару. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Ранее звезда сериала "Сваты" от студии "Квартал 95" похвасталась округлым животиком во время беременности. А также звезда "Женского квартала" рассказала поклонникам о своем хобби.

Квартал 95 украинские звезды "Женский квартал" Ирина Сопонару танцы

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