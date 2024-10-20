Ирина Сопонару разозлила киевлян — видео танцев в метро

Украинская актриса Ирина Сопонару. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Известная украинская актриса, участница творческой студии "Женский квартал" Ирина Сопонару удивила поклонников смелым поступком. Звезда станцевала на одной из столичных станций метро.

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Актриса поделилась кадрами, на которых станцевала под трек Артема Пивоварова "О, панно" на станции метро "Арсенальная" в Киеве.

Многие жители столицы не обратили внимание на звезду, впрочем, некоторые пассажиры искренне улыбались, увидев Ирину.

"Киев. Метро. Панно Инна", — лаконично подписала видео Сопонару.

Мнения украинцев разделились. Некоторые считают, что Ирина ведет себя слишком откровенно, другие пользователи соцсетей наоборот поддержали ее смелость.

"Под действием препаратов лучше в метро не ездить".

"Я бы столько не выпил".

"У меня такое бывает. Я вас поддерживаю. Иногда нужно немного выплеснуть свой бзик".

Комментарии под публикацией Ирины Сопонару. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Ранее звезда сериала "Сваты" от студии "Квартал 95" похвасталась округлым животиком во время беременности. А также звезда "Женского квартала" рассказала поклонникам о своем хобби.