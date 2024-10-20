Ирина Сопонару разозлила киевлян — видео танцев в метро

Ирина Сопонару "зажгла" смелыми танцами в столичном метро
Известная украинская актриса, участница творческой студии "Женский квартал" Ирина Сопонару удивила поклонников смелым поступком. Звезда станцевала на одной из столичных станций метро.
Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.
Ирина Сопонару показалась в киевском метро
Актриса поделилась кадрами, на которых станцевала под трек Артема Пивоварова "О, панно" на станции метро "Арсенальная" в Киеве.
Многие жители столицы не обратили внимание на звезду, впрочем, некоторые пассажиры искренне улыбались, увидев Ирину.
"Киев. Метро. Панно Инна", — лаконично подписала видео Сопонару.
Мнения украинцев разделились. Некоторые считают, что Ирина ведет себя слишком откровенно, другие пользователи соцсетей наоборот поддержали ее смелость.
"Под действием препаратов лучше в метро не ездить".
"Я бы столько не выпил".
"У меня такое бывает. Я вас поддерживаю. Иногда нужно немного выплеснуть свой бзик".
Ранее звезда сериала "Сваты" от студии "Квартал 95" похвасталась округлым животиком во время беременности. А также звезда "Женского квартала" рассказала поклонникам о своем хобби.
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