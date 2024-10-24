Ирина Сопонару показала, как делает инъекции красоты - фото, видео

Ирина Сопонару. Фото: instagram.com/irinasoponaru

Звезда студии "Квартал 95" Ирина Сопонару поделилась секретом своей красоты. Актриса немало внимания уделяет уходу за своим лицом.

Видео одной из процедур знаменитость поделилась в Instagram.

Читайте также:

Ирина Сопонару показала, как делает инъекции красоты

Актриса доверяет такие важные процедуры не просто косметологу, а своей сестре Натальи, уже давно работающей в этой сфере.

В этот раз Ирина решила улучшить состояние кожи под глазами. Поэтому решилась на инъекции с полинуклеотидами.

Сестра Ирины уже долгое время проживает в Великобритании, поэтому на процедуры к ней звезда попадает часто.

Сопонару также имеет своего специалиста в Киеве. Так, актриса также показала, как поддерживает здоровый вид кожи после инъекций с помощью аппаратной косметологии.

Ирина Сопонара у косметолога. Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ранее звезда "Квартала 95" Екатерина Никитина сообщила о пополнении в семье.

Также Даша Астафьева показала, как выглядела в юношеские годы с прической под мальчика.