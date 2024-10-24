Ирина Сопонару показала, как делает инъекции красоты - фото, видео

Звезда "Квартала 95" Сопонару показала, как сохраняет молодость с уколами красоты
Звезда студии "Квартал 95" Ирина Сопонару поделилась секретом своей красоты. Актриса немало внимания уделяет уходу за своим лицом.
Видео одной из процедур знаменитость поделилась в Instagram.
Ирина Сопонару показала, как делает инъекции красоты
Актриса доверяет такие важные процедуры не просто косметологу, а своей сестре Натальи, уже давно работающей в этой сфере.
В этот раз Ирина решила улучшить состояние кожи под глазами. Поэтому решилась на инъекции с полинуклеотидами.
Сестра Ирины уже долгое время проживает в Великобритании, поэтому на процедуры к ней звезда попадает часто.
Сопонару также имеет своего специалиста в Киеве. Так, актриса также показала, как поддерживает здоровый вид кожи после инъекций с помощью аппаратной косметологии.
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