Софія Ротару може повернутися на сцену з концертами — за якої умови
Співачка Софія Ротару під час повномасштабної війни не відвідає публічних заходів та не дає концертів. Про подальші творчі плани артистки часто розпитують її сестру, співачку Аур-рііку Ротару.
На запитання молодша сестра зірки відповіла в коментарі Rostyslove Production.
Стало відомо, чи повернеться Софія Ротару на сцену
На відміну від своєї сестри Ауріка Ротару часто з'являться на публічних заходах. Так, днями зірка відвідала концерт пам'яті Віталія Білоножка у "Палаці Спорту", де і поспілкувалася з пресою.
Ауріка розповіла, що зараз її сестра у доброму здоров'ї та натякнула, що вона також невдовзі зможе повернутися на сцену. Але для цього мають бути певні умови.
"Зі здоров'ям усе в порядку. Побачити її на сцені — не знаю. Якщо закінчиться війна, то, можливо, будуть і концерти. Зараз поки ні", — сказала Ротару-молодша.
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