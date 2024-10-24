Софія Ротару. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Співачка Софія Ротару під час повномасштабної війни не відвідає публічних заходів та не дає концертів. Про подальші творчі плани артистки часто розпитують її сестру, співачку Аур-рііку Ротару.

На запитання молодша сестра зірки відповіла в коментарі Rostyslove Production.

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На відміну від своєї сестри Ауріка Ротару часто з'являться на публічних заходах. Так, днями зірка відвідала концерт пам'яті Віталія Білоножка у "Палаці Спорту", де і поспілкувалася з пресою.

Ауріка розповіла, що зараз її сестра у доброму здоров'ї та натякнула, що вона також невдовзі зможе повернутися на сцену. Але для цього мають бути певні умови.

"Зі здоров'ям усе в порядку. Побачити її на сцені — не знаю. Якщо закінчиться війна, то, можливо, будуть і концерти. Зараз поки ні", — сказала Ротару-молодша.

Софія Ротару із сестрою Аурікою. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

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