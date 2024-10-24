София Ротару. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Певица София Ротару во время полномасштабной войны не посещает публичные мероприятия и не дает концертов. О дальнейших творческих планах артистки часто расспрашивают ее сестру, певицу Аурику Ротару.

На вопрос младшая сестра звезды ответила в комментарии Rostyslove Production.

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В отличие от своей сестры, Аурика Ротару часто появятся на публичных мероприятиях. На днях звезда посетила концерт памяти Виталия Белоножко во "Дворце Спорта", где и пообщалась с прессой.

Аурика рассказала, что сейчас ее сестра в добром здравии и намекнула, что она вскоре сможет вернуться на сцену. Но для этого должны быть условия.

"Со здоровьем все в порядке. Увидеть ее на сцене — не знаю. Если закончится война, то, возможно, будут и концерты. Сейчас пока нет", — сказала Ротару-младшая.

София Ротару с сестрой Аурикой. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Напомним, служащий в ВСУ Дмитрий Дикусар впервые за долгое время вышел на связь с поклонниками и рассказал, как встретил 39-летие на фронте.

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