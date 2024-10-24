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Зустрів 39-річчя на фронті — Дікусар вперше за тривалий час вийшов на зв'язок

24 жовтня 2024 14:08
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Дмитро Дікусар вперше за довгий час вийшов на зв'язок з фронту - фото
Дмитро Дікусар. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Хореограф, а нині й військовослужбовець, Дмитро Дікусар вперше за тривалий час вийшов на зв'язок зі своїми шанувальниками. Сьогодні, 24 жовтня, він святкує свій 39-й день народження.

Новим дописом хореограф поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Особливий день боєць ЗСУ зустрів не за святковим столом, як зазвичай, а за лінією розмежування. Як зізнався Дікусар, він любив, коли день народження припадав на робочий день, але зараз його будні відрізняються від довоєнних. 

У своє 39-річчя хореограф разом із побратимами на фронті мав особливий "виступ".

"Я завжди полюбляв, коли мій день народження припадав на робочій день. Бо, що може бути кращим, ніж мати змогу на власні очі побачити і підвести підсумки за рік життя. Певно, Бог чує мене, бо сьогодні я теж мав "виступ" зі своєю командою. Не той, що ви звикли бачити, але він набагато цінніший для мене. К*цапні було боляче! На жаль, це не поверне життя нашим друзям і близьким. Але, збереже життя іншим", — поділився Дікусар.

Хореограф Дмитро Дікусар
Хореограф Дмитро Дікусар. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Також Дмитро поділився своїм фото у військовій формі десь у кафе в тилу. Щоправда, воно було зроблене минулого року. 

Також військовослужбовець звернувся з особливим проханням до своїх шанувальників. 

"Я відчуваю вашу роздратованість деякими нашими співгромадянами, бо буваю іноді в місті і теж читаю новини. Можливо, ви навіть, час від часу, втрачаєте віру в людей… Але пом‘ятайте, що прекрасні люди є в нашій країні. Можливо, їх навіть меньше, ніж гнид… Але, на них тримається Всесвіт! Тож, не втрачайте віру один в одного, мої прекрасні люди, і фільтруйте російське ІПСО, яке працює безперестанку", — написав хореограф.

Раніше співачка Софія Ротару вперше за тривалий час показалася в Києві.

Також відома активістка відреагувала на спробу ТЦК "допомогти" обвинуваченим у зґвалтуванні 14-річної уникнути покарання.

Дмитро Дікусар соцмережі українські зірки день народження ЗСУ

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