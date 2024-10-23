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Відома активістка відреагувала на спробу ТЦК "допомогти" обвинуваченим у насиллі

23 жовтня 2024 17:39
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Зґвалтування дівчинки на Закарпатті — Олена Пшенична висловилася про мобілізацію обвинувачених
Олена Пшенична. Фото: instagram.com/o.pshenychna
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Письменниця та громадська діячка Олена Пшенична висловилася про резонансну закарпатську справу. Активістка обурилася тим, що обвинувачені у  зґвалтуванні неповнолітньої дівчинки намагаються уникнути покарання через мобілізацію.

Про це письменниця написала в своєму Instagram.

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Пшенична висловилася про мобілізацію обвинувачених у закарпатській справі

У своєму дописі активістка гнівно відреагувала на дії Обухівського ТЦК, через який двоє обвинувачених у злочині намагаються мобілізуватися до лав ЗСУ. 

"Так, друзі, вам не здалося. Саме Обухівським. Тим, що в Київській області. Суд, значить, у Воловці, обвинувачені у Нижніх Воротах, а порішали хлопцям в Обухові. Географія солідарності! Магія! Двоє з трьох обвинувачених, досягнувши 18-річчя і розуміючи, що втекти від вироку їм вже ніяк, а сьогодні були всі шанси завершити цей судовий процес, вирішили мобілізуватися. На судове засідання вранці вони не прийшли, бо ж повістка, мали бути в Обухові", — обурилася Пшенична.

Отримати повістку, та ще й з Київщини, хлопці могли лише в тому випадку, що самостійно звернулися до ТЦК як "добровольці".

"Хлопцям всього 18, в них нема військової освіти, не служили строкову службу, не є офіцерами запасу, тому їх не мобілізували б без добровільної згоди. В акурат перед вирішальним судовим засіданням. Тобто чуваки і їхні мамки свідомо пішли на цей крок. Але не до рідного ТЦК на Закарпатті, а через всю країну в Обухів. Мандрівники мамчині, схематозники бабині", — висловилася письменниця.

Як зазначила письменниця, таке відбувається вже не вперше. Раніше такою самою "схемою" уникнути покарання спробували поліцейські з Кагарлика, яких звинувачують у зґвалтуванні жінки-свідка.

Пшенична була приголомшена такою цинічною поведінкою певних працівників ТЦК. Письменниця закликала громадськість дати розголосу цій справі, аби нарешті досягти правосуддя для кривдників. 

"Знаєте, що найгидотніше в цій історії? Це те, що в часі страшної війни, коли кращі люди захищають нас і віддають життя, к*рва Обухівське ТЦК каже буквально:"Ґвалтуйте! Калічте! А потім приходьте до нас, ми вас тихенько "мобілізуємо". Давайте зараз зробимо все можливе, щоби зупинити це дно. Ну і ключове, ми все одно не зліземо з них, доки ґвалтівники не будуть покарані", — наголосила Пшенична.

Закарпатська справа — що відомо

Інцидент зі зґвалтуванням 14-річної дівчини стався у селищі Верхні Ворота на Закарпатті ще у березні 2023 року. Увесь цей час тривало розслідування та судовий процес, на якому вже мали винести вирок трьом кривдникам постраждалої. 

Однак днями стало відомо, що двоє з обвинувачених намагаються мобілізуватися до лав ЗСУ, аби відстрочити судове рішення. 

Як повідомляли Новини.LIVE, обвинувачені звернулися до Обухівського РТЦК у Київській області, що одразу викликало підозри щодо спроби уникнути правосуддя.

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна також гостро відреагувала на новий поворот у закарпатській справі. Ведуча обурилася тим, що жертви насилля не можуть отримати справедливий вирок для нападників.

письменники ТЦК та СП Закарпаття мобілізація скандал

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