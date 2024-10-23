Маша Єфросиніна відреагувала на мобілізацію звинувачених у знущанні з дівчинки на Закарпатті - подробиці

Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна відреагувала на нові обставини резонансної справи про зґвалтування неповнолітньої дівчинки на Закарпатті у березні 2023 року. Знаменитість прокоментувала новину про мобілізацію обвинувачених у справі.

Свою думку Маша висловила на своїй сторінці в Instagram.

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Телеведуча пильно стежить за перебігом подій у розслідуванні резонансної справи. Так, напередодні стало відомо, що двоє обвинувачених вирішили мобілізуватися до лав ЗСУ.

Єфросиніна обурилася, що через проґалини у системі тепер винні у тяжкому злочині зможуть втекти від відповідальності.

"Адвокати обвинувачених використали, здається, всі абсурдні причини, щоб затягнути справу і відтягнути момент винесення вироку. Але фантазія таки досягла свого цинізму. Учора двоє з трьох обвинувачених не з’явилися на засідання, тому що, увага… вирішили мобілізуватися. І не через ТЦК на Закарпатті, а аж в самому Обухові під Києвом. Тобто, хлопці, яким цьогоріч виповнилося 18, яких ще не можуть мобілізувати згідно законодавства, саме напередодні судового засідання чомусь вирішують, що вони хочуть "захищати" Батьківщину. Це ж треба який збіг", — написала ведуча.

Єфросиніна провела паралель між справою на Закарпатті та ще одним гучним розслідуванням про зґвалтування поліцейськими жінки у Кагарлику. Один з обвинувачених також мобілізувався через Обухівський ТЦК.

Ведуча наголосила, що хоче привернути якомога більше уваги до відсутності справедливого правосуддя в країні та сподівається на те, що усі винні отримають своє.

"Я вкотре підкреслюю, що свідомо висвітлюю весь процес про зґвалтування дитини лише в одній справі — так ви можете побачити всю реальність під назвою "притягання кривдника до відповідальності за насильство" в нашій країні від А до Я. А скільки дітей та жінок ґвалтують щодня? І скільки кривдників навіть до поліції "не доходять". Уявити просто страшно, охоплюю жах і розпач.

Насильство в нашій країні не карається справедливо. Дуже хочеться вірити, що цей плювок в обличчя суспільству, яке чекає на справедливість, і в першу чергу військовим, які нас захищають, ще можна зупинити", — написала ведуча.

Раніше стало відомо, що P. Diddy намагався зґвалтувати бізнесмена на одній з "білих вечірок".

Також ексучасниця The Pussycat Dolls натякнула на інших кривдників, окрім P. Diddy.