Маша Єфросиніна та Оля Полякова відірвалися на концерті "Океану Ельзи" — фото

Єфросиніна з Поляковою показали, як "запалювали" на концерті "Океану Ельзи"
Телеведуча Маша Єфросиніна показала, як весело провела час разом зі співачкою Олею Поляковою. Зіркові подруги вирушили на концерт гурту "Океан Ельзи".
Кадрами з події Єфросиніна поділилася в Instagram.
Єфросиніна та Полякова разом відпочили на концерті "Океану Ельзи"
Телеведуча та співачка прийшли підтримати Святослава Вакарчука та його команду з нагоди 30-річниці заснування колективу. На захід Єфросиніна взяла із собою свого сина Олександра, а Полякова — доньку Марію.
Як розповіла Маша, її син шанувальник гурту та давно мріяв потрапити на їхній концерт.
"Виконую мрію свого сина. Ну добре, і вкотре свою – концерт "Океану Ельзи", — написала ведуча.
Похід на концерт став для подруг приємним завершенням дня після благодійної зустрічі з українськими жінками. Зірки "запалювали" на балконі під улюблені хіти та вдосталь натанцювалися.
У кінці вечора Єфросиніна пригадала особливу історію, пов'язану із "Океаном Ельзи". Ведуча пригадала, як вперше зустрілася із ними та навіть ходила на кастинг у їхній кліп.
"Просто уявіть 1999 року в студії "Підйому", який я вела, з'явилися одного ранку молоді рокери. Сказали, що треба правильно вимовляти назву їхнього гурту "Океан Ельзи", і презентували свій перший кліп на пісню "Там, де нас нема". А за кілька місяців до цього моя подруга попросила мене піти нею за компанію на кастинг ніг, які мали в тому кліпі зніматися — спускатися сходами... Господи, скільки ж всього було", — поділилася спогадами Єфросиніна.
Нагадаємо, напередодні на концерті "Океану Ельзи" відбувся рейд ТЦК. Фронтмен колективу Святослав Вакарчук відреагував на ситуацію.
Також відома телеведуча гнівно прокоментувала реакцію українців на появу ТЦК на концерті.
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