Маша Єфросиніна та Оля Полякова відірвалися на концерті "Океану Ельзи" — фото

Маша Єфросиніна та Оля Полякова. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведуча Маша Єфросиніна показала, як весело провела час разом зі співачкою Олею Поляковою. Зіркові подруги вирушили на концерт гурту "Океан Ельзи".

Кадрами з події Єфросиніна поділилася в Instagram.

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Телеведуча та співачка прийшли підтримати Святослава Вакарчука та його команду з нагоди 30-річниці заснування колективу. На захід Єфросиніна взяла із собою свого сина Олександра, а Полякова — доньку Марію.

Як розповіла Маша, її син шанувальник гурту та давно мріяв потрапити на їхній концерт.

"Виконую мрію свого сина. Ну добре, і вкотре свою – концерт "Океану Ельзи", — написала ведуча.

Маша Єфросиніна з сином. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Похід на концерт став для подруг приємним завершенням дня після благодійної зустрічі з українськими жінками. Зірки "запалювали" на балконі під улюблені хіти та вдосталь натанцювалися.

Оля Полякова на концерті "Океану Ельзи". Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна на концерті "Океану Ельзи". Фото: instagram.com/mashaefrosinina

У кінці вечора Єфросиніна пригадала особливу історію, пов'язану із "Океаном Ельзи". Ведуча пригадала, як вперше зустрілася із ними та навіть ходила на кастинг у їхній кліп.

"Просто уявіть 1999 року в студії "Підйому", який я вела, з'явилися одного ранку молоді рокери. Сказали, що треба правильно вимовляти назву їхнього гурту "Океан Ельзи", і презентували свій перший кліп на пісню "Там, де нас нема". А за кілька місяців до цього моя подруга попросила мене піти нею за компанію на кастинг ніг, які мали в тому кліпі зніматися — спускатися сходами... Господи, скільки ж всього було", — поділилася спогадами Єфросиніна.

Концерт гурту "Океан Ельзи". Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, напередодні на концерті "Океану Ельзи" відбувся рейд ТЦК. Фронтмен колективу Святослав Вакарчук відреагував на ситуацію.

Також відома телеведуча гнівно прокоментувала реакцію українців на появу ТЦК на концерті.