Маша Ефросинина и Оля Полякова оторвались на концерте "Океана Эльзы" — фото

Маша Ефросинина и Оля Полякова. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая Маша Ефросинина показала, как весело провела время вместе с певицей Олей Поляковой. Звездные подруги отправились на концерт группы "Океан Эльзы".

Кадрамы из события Ефросинина поделилась в Instagram.

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Телеведущая и певица пришли поддержать Святослава Вакарчука и его команду по случаю 30-летия основания коллектива. На мероприятие Ефросинина взяла с собой своего сына Александра, а Полякова — дочь Марию.

Как рассказала Маша, ее сын поклонник группы и давно мечтал попасть на их концерт.

"Выполняю мечту своего сына. Ну хорошо, и еще раз свою — концерт "Океана Эльзы", — написала ведущая.

Маша Ефросинина с сыном. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Поход на концерт стал для подруг приятным завершением после благотворительной встречи с украинскими женщинами. Звезды "зажигали" на балконе под любимые хиты и вдоволь наплясались.

Оля Полякова на концерте "Океана Эльзы". Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина на концерте "Океана Эльзы". Фото: instagram.com/mashaefrosinina

В конце вечера Ефросинина вспомнила особую историю, связанную с "Океаном Эльзы". Ведущая вспомнила, как встретилась с ними и даже ходила на кастинг в их клип.

"Просто представьте в 1999 году в студии "Подъема", который я вела, появились однажды утром молодые рокеры. Сказали, что нужно правильно произносить название их группы "Океан Эльзы", и презентовали свой первый клип на песню "Там, де нас нема". А за несколько месяцев до этого моя подруга попросила меня пойти ею за компанию на кастинг ног, которые должны были в том клипе сниматься — спускаться по лестнице... Господи, сколько же всего было", — поделилась воспоминаниями Ефросинина.

Концерт группы "Океан Эльзы". Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, накануне на концерте "Океана Эльзы" прошел рейд ТЦК. Фронтмен коллектива Святослав Вакарчук отреагировал на ситуацию.

Также известная телеведущая гневно прокомментировала реакцию украинцев на появление ТЦК на концерте.