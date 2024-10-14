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Ефросинина с Поляковой показали, как "зажигали" на концерте "Океана Эльзы"

14 октября 2024 10:25
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Маша Ефросинина и Оля Полякова оторвались на концерте "Океана Эльзы" — фото
Маша Ефросинина и Оля Полякова. Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Телеведущая Маша Ефросинина показала, как весело провела время вместе с певицей Олей Поляковой. Звездные подруги отправились на концерт группы "Океан Эльзы".

Кадрамы из события Ефросинина поделилась в Instagram.

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Телеведущая и певица пришли поддержать Святослава Вакарчука и его команду по случаю 30-летия основания коллектива. На мероприятие Ефросинина взяла с собой своего сына Александра, а Полякова — дочь Марию.

Как рассказала Маша, ее сын поклонник группы и давно мечтал попасть на их концерт.

"Выполняю мечту своего сына. Ну хорошо, и еще раз свою — концерт "Океана Эльзы", — написала ведущая.

Маша Ефросинина с сыном
Маша Ефросинина с сыном. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Поход на концерт стал для подруг приятным завершением после благотворительной встречи с украинскими женщинами. Звезды "зажигали" на балконе под любимые хиты и вдоволь наплясались.

Оля Полякова на концерте "Океана Эльзы"
Оля Полякова на концерте "Океана Эльзы". Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина на концерте "Океана Эльзы"
Маша Ефросинина на концерте "Океана Эльзы". Фото: instagram.com/mashaefrosinina

В конце вечера Ефросинина вспомнила особую историю, связанную с "Океаном Эльзы". Ведущая вспомнила, как встретилась с ними и даже ходила на кастинг в их клип.

"Просто представьте в 1999 году в студии "Подъема", который я вела, появились однажды утром молодые рокеры. Сказали, что нужно правильно произносить название их группы "Океан Эльзы", и презентовали свой первый клип на песню "Там, де нас нема". А за несколько месяцев до этого моя подруга попросила меня пойти ею за компанию на кастинг ног, которые должны были в том клипе сниматься — спускаться по лестнице... Господи, сколько же всего было", — поделилась воспоминаниями Ефросинина.

Концерт группы "Океан Эльзы"
Концерт группы "Океан Эльзы". Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, накануне на концерте "Океана Эльзы" прошел рейд ТЦК. Фронтмен коллектива Святослав Вакарчук отреагировал на ситуацию.

Также известная телеведущая гневно прокомментировала реакцию украинцев на появление ТЦК на концерте.

Оля Полякова концерт Маша Ефросинина украинские звезды "Океан Эльзы"

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