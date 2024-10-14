Маша Ефросинина и Оля Полякова оторвались на концерте "Океана Эльзы" — фото

Ефросинина с Поляковой показали, как "зажигали" на концерте "Океана Эльзы"
Телеведущая Маша Ефросинина показала, как весело провела время вместе с певицей Олей Поляковой. Звездные подруги отправились на концерт группы "Океан Эльзы".
Кадрамы из события Ефросинина поделилась в Instagram.
Ефросинина и Полякова вместе отдохнули на концерте "Океана Эльзы"
Телеведущая и певица пришли поддержать Святослава Вакарчука и его команду по случаю 30-летия основания коллектива. На мероприятие Ефросинина взяла с собой своего сына Александра, а Полякова — дочь Марию.
Как рассказала Маша, ее сын поклонник группы и давно мечтал попасть на их концерт.
"Выполняю мечту своего сына. Ну хорошо, и еще раз свою — концерт "Океана Эльзы", — написала ведущая.
Поход на концерт стал для подруг приятным завершением после благотворительной встречи с украинскими женщинами. Звезды "зажигали" на балконе под любимые хиты и вдоволь наплясались.
В конце вечера Ефросинина вспомнила особую историю, связанную с "Океаном Эльзы". Ведущая вспомнила, как встретилась с ними и даже ходила на кастинг в их клип.
"Просто представьте в 1999 году в студии "Подъема", который я вела, появились однажды утром молодые рокеры. Сказали, что нужно правильно произносить название их группы "Океан Эльзы", и презентовали свой первый клип на песню "Там, де нас нема". А за несколько месяцев до этого моя подруга попросила меня пойти ею за компанию на кастинг ног, которые должны были в том клипе сниматься — спускаться по лестнице... Господи, сколько же всего было", — поделилась воспоминаниями Ефросинина.
Напомним, накануне на концерте "Океана Эльзы" прошел рейд ТЦК. Фронтмен коллектива Святослав Вакарчук отреагировал на ситуацию.
Также известная телеведущая гневно прокомментировала реакцию украинцев на появление ТЦК на концерте.
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