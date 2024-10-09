Полякова зізналася, чи боїться донька шахедів та ракет

Українська співачка Оля Полякова. Фото: скриншот YouTube

Співачка Оля Полякова на початку літа повернула своїх доньок Машу та Алісу з Англії до України. Зірка зізналася, що не пошкодувала про це рішення, адже її молодша дитина вже звикла до постійних атак ворога та не боїться танків і дронів.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

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Співачка зізналася, що її молодша донечка Аліса не боїться вибухів. Дівчинка нині почувається у безпеці навіть попри те, що більшу частину війни провела в Англії, куди її евакуювала зіркова мама.

"Алісі нічого не страшно. Коли я її не хотіла повертати, я казала: "Доця, тут небезпечно, тут можуть уламки падати, що хочеш може статися". Але вона нічого не боїться. Ось вона чує дрон і продовжує спати. Починається збивання цього дрону – вона не боїться. Абсолютно до всього звикла. Знає, як працює ППО, як стріляє танк, як щось збили", — поділилася Полякова.

Артистка додала, що відсутність тривоги та страху у дитини дозволяє триматися їй самій у цей складний час.

Аліса та Маша Полякови. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

"Це страшно, що наші діти мають такі знання в голові, яка зброя у цей момент працює. Але вона хотіла повернутися й вона має впевненість, що з нами нічого не станеться. І настільки вона впевнена, що я теж маю цю впевненість", — додала зірка.

Нагадаємо, нещодавно донька Олі Полякової Маша представила свій перший кліп. А також подруга Полякової Маша Єфросиніна відповіла на хейт стосовного свого віку.