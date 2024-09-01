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Донька Олі Полякової презентувала свій перший кліп

1 вересня 2024 08:55
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Маша Полякова випустила першу пісню — відео
Донька Олі Полякової Маша. Фото: скриншот з YouTube
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Старша донька відомої української співачки Олі Полякової Маша пішла по стопах зіркової мами. Дівчина презентувала свій перший кліп на пісню "Шрами".

Відео було опубліковано на YouTube.

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Марія взяла собі творчий псевдонім Mary Poppers і дебютувала із першою піснею у стилі рок "Шрами". На кадрах кліпу дівчина з'являється із загадковим юнаком. Дівчина розповідає сумну історію кохання, у якій обранець зраджує своїй коханій.

Маша написала пісню разом із музикантом Олександром Максимюком.

"Дебютний сінгл ШРАМИ від мене під новим ім’ям Mary Poppers. Цей трек написаний мною та Олександром Максимюком. Слухайте на всіх платформах і дивіться кліп", — звернулась до шанувальників Полякова.

Українці у захваті від нового треку Маші. Вони вважають, що пісня "Шрами" розкрила її особистість по-новому.

Донька Олі Полякової презентувала свій перший кліп - фото 1
Коментарі під публікацією Маші Полякової. Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Оля Полякова повернула молодшу доньку з-за кордону. А також співачка опанувала навички танкіста. 

Оля Полякова українські зірки кліп Маша Полякова

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