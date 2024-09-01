Маша Полякова випустила першу пісню — відео

Донька Олі Полякової Маша. Фото: скриншот з YouTube

Старша донька відомої української співачки Олі Полякової Маша пішла по стопах зіркової мами. Дівчина презентувала свій перший кліп на пісню "Шрами".

Відео було опубліковано на YouTube.

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Перший кліп Маші Полякової

Марія взяла собі творчий псевдонім Mary Poppers і дебютувала із першою піснею у стилі рок "Шрами". На кадрах кліпу дівчина з'являється із загадковим юнаком. Дівчина розповідає сумну історію кохання, у якій обранець зраджує своїй коханій.

Маша написала пісню разом із музикантом Олександром Максимюком.

"Дебютний сінгл ШРАМИ від мене під новим ім’ям Mary Poppers. Цей трек написаний мною та Олександром Максимюком. Слухайте на всіх платформах і дивіться кліп", — звернулась до шанувальників Полякова.

Українці у захваті від нового треку Маші. Вони вважають, що пісня "Шрами" розкрила її особистість по-новому.

Коментарі під публікацією Маші Полякової. Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Оля Полякова повернула молодшу доньку з-за кордону. А також співачка опанувала навички танкіста.