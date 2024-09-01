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Дочь Оли Поляковой презентовала свой первый клип

1 сентября 2024 08:55
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Маша Полякова выпустила первую песню
Дочь Оли Поляковой Маша. Фото: скриншот с YouTube
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша пошла по стопам звездной мамы. Девушка представила свой первый клип на песню "Шрамы".

Видео было опубликовано на YouTube.

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Первый клип Маши Поляковой

Мария взяла себе творческий псевдоним Mary Poppers и дебютировала с первой песней в стиле рок "Шрамы". На кадрах клипа девушка появляется с загадочным юношей. Девушка рассказывает печальную историю любви, в которой избранник изменяет своей любимой.

Маша написала песню вместе с музыкантом Александром Максимюком.

"Дебютный сингл ШРАМЫ от меня под новым именем Mary Poppers. Этот трек написан мной и Александром Максимюком. Слушайте на всех платформах и смотрите клип", — обратилась к поклонникам Полякова.

Украинцы в восторге от нового трека Маши. Они считают, что песня "Шрамы" раскрыла ее личность по-новому.

Дочь Оли Поляковой презентовала свой первый клип - фото 1
Комментарии под публикацией Маши Поляковой. Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, что певица Оля Полякова вернула младшую дочь из-за границы. А также певица овладела навыками танкиста.

Оля Полякова украинские звезды клип Маша Полякова

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09:40 Операция ВСУ на Курщине грозит потерей территорий на востоке Украины — BILD

09:23 Пробки в сторону границ Молдовы и Румынии — что известно о движении по трассе Одесса — Рени

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