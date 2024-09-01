Маша Полякова выпустила первую песню

Дочь Оли Поляковой презентовала свой первый клип
Старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша пошла по стопам звездной мамы. Девушка представила свой первый клип на песню "Шрамы".
Видео было опубликовано на YouTube.
Первый клип Маши Поляковой
Мария взяла себе творческий псевдоним Mary Poppers и дебютировала с первой песней в стиле рок "Шрамы". На кадрах клипа девушка появляется с загадочным юношей. Девушка рассказывает печальную историю любви, в которой избранник изменяет своей любимой.
Маша написала песню вместе с музыкантом Александром Максимюком.
"Дебютный сингл ШРАМЫ от меня под новым именем Mary Poppers. Этот трек написан мной и Александром Максимюком. Слушайте на всех платформах и смотрите клип", — обратилась к поклонникам Полякова.
Украинцы в восторге от нового трека Маши. Они считают, что песня "Шрамы" раскрыла ее личность по-новому.
Напомним, мы писали о том, что певица Оля Полякова вернула младшую дочь из-за границы. А также певица овладела навыками танкиста.
Читайте Новини.LIVE!