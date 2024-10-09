Полякова призналась, боится ли дочь шахедов и ракет

Украинская певица Оля Полякова. Фото: скриншот YouTube

Певица Оля Полякова в начале лета вернула своих дочерей Машу и Алису из Англии в Украину. Звезда призналась, что не пожалела об этом решении, ведь ее младший ребенок уже привык к постоянным атакам врага и не боится танков и дронов.

Об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой.

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Певица призналась, что ее младшая дочь Алиса не боится взрывов. Девочка сейчас чувствует себя в безопасности, даже несмотря на то, что большую часть войны провела в Англии, куда ее эвакуировала звездная мама.

"Алисе ничего не страшно. Когда я ее не хотела возвращать, я говорила: "Дочка, здесь опасно, здесь могут обломки падать, что хочешь может случиться". Но она ничего не боится. Вот она слышит дрон и продолжает спать. Начинается сбитие этого дрона – она не боится. Абсолютно ко всему привыкла.

Артистка добавила, что отсутствие тревоги и страха у ребенка позволяет держаться ей самой в это сложное время.

Алиса и Маша Поляковы. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

"Это страшно, что у наших детей есть такие знания в голове, какое оружие в этот момент работает. Но она хотела вернуться и у нее есть уверенность, что с нами ничего не произойдет. И настолько она уверена, что у меня тоже эта уверенность", — добавила звезда.

Напомним, недавно дочь Оли Поляковой Маша представила свой первый клип. А также подруга Поляковой Маша Ефросинина ответила на хейт относительно своего возраста.