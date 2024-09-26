Маша Єфросиніна поставила на місце хейтерів, яким не подобається її вік

Єфросиніна відповіла хейтерам, які пишуть їй про вік
Шоувумен, громадська діячка Маша Єфросиніна не раз розповідала про повідомлення від хейтерів на різні теми. Раніше зірці "прилітало на горіхи" за зайву вагу, а тепер за вік та відверті наряди. Уродженка окупованого Криму креативно відповіла хейтерам.
Відповідна публікація з’явилася в соцмережах Єфросиніної.
Маша Єфросиніна відповіла хейтерам
Єфросиніна зробила нові фотографії у чорному короткому шкіряному корсеті з декольте та акцентуванням уваги на прес. Образ доповнила однотонними штанами. Так вона відповіла всім, кому не подобається її стиль та вік.
"Іноді чую: "У вашому віці так одягатися не можна!" Підкажіть, ось так в моєму віці одягатися можна чи ні?" — іронічно зауважила Єфросиніна.
Одними з перших Єфросиніну підтримали співачки Надя Дорофєєва, Оля Полякова. Свої ж лайки поставили реперка Alyona Alyona, ветеран війни, герой нового сезону "Холостяк" Олександр Терен, музична виконавиця Tayanna, дружина співака Дмитра Монатіка (MONATIK) Ірина, та інші.
Згодом шоувумен звернулася до підписниць в коментарях. "Дівчата, одягайтеся! Одягайтеся так, як того просить ваша душа", — написала Єфросиніна.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Маша Єфросиніна з оголеним торсом продемонструвала вправу антистрес. Також ми розповідали, що співачка Надя Дорофєєва розкрила всі секрети нового альбому Heartbeat.
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