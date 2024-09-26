Маша Єфросиніна поставила на місце хейтерів, яким не подобається її вік

Шоувумен, громадська діячка Маша Єфросиніна. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Шоувумен, громадська діячка Маша Єфросиніна не раз розповідала про повідомлення від хейтерів на різні теми. Раніше зірці "прилітало на горіхи" за зайву вагу, а тепер за вік та відверті наряди. Уродженка окупованого Криму креативно відповіла хейтерам.

Відповідна публікація з’явилася в соцмережах Єфросиніної.

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Маша Єфросиніна відповіла хейтерам

Єфросиніна зробила нові фотографії у чорному короткому шкіряному корсеті з декольте та акцентуванням уваги на прес. Образ доповнила однотонними штанами. Так вона відповіла всім, кому не подобається її стиль та вік.

"Іноді чую: "У вашому віці так одягатися не можна!" Підкажіть, ось так в моєму віці одягатися можна чи ні?" — іронічно зауважила Єфросиніна.

Одними з перших Єфросиніну підтримали співачки Надя Дорофєєва, Оля Полякова. Свої ж лайки поставили реперка Alyona Alyona, ветеран війни, герой нового сезону "Холостяк" Олександр Терен, музична виконавиця Tayanna, дружина співака Дмитра Монатіка (MONATIK) Ірина, та інші.

Згодом шоувумен звернулася до підписниць в коментарях. "Дівчата, одягайтеся! Одягайтеся так, як того просить ваша душа", — написала Єфросиніна.

Коментарі під публікацією Єфросиніної. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше ми писали, що Маша Єфросиніна з оголеним торсом продемонструвала вправу антистрес. Також ми розповідали, що співачка Надя Дорофєєва розкрила всі секрети нового альбому Heartbeat.