Маша Ефросинина поставила на место хейтеров, которым не нравится ее возраст

Шоувумен, общественный деятель Маша Ефросинина. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Шоувумен, общественный деятель Маша Ефросинина не раз рассказывала о сообщениях от хейтеров на разные темы. Раньше звезде "прилетало на орехи" за лишний вес, а теперь за возраст и откровенные наряды. Уроженка оккупированного Крыма креативно ответила хейтерам.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Ефросининой.

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Маша Ефросинина ответила хейтерам

Ефросинина сделала новые фотографии в черном коротком кожаном корсете с декольте и акцентированием внимания на прессе. Образ дополнила однотонными брюками. Так она ответила всем, кому не нравится ее стиль и возраст.

"Иногда слышу: "В вашем возрасте так одеваться нельзя!". Подскажите, вот так в моем возрасте одеваться можно или нет?", — иронически заметила Ефросинина.

Одними из первых Ефросинина поддержали певицы Надя Дорофеева, Оля Полякова. Свои лайки поставили рэпер Alyona Alyona, ветеран войны, герой нового сезона "Холостяк" Александр Терен, музыкальная исполнительница Tayanna, жена певца Дмитрия Монатика (MONATIK), Ирина, и другие.

Впоследствии шоувумен обратилась к подписчицам в комментариях. "Девушки, одевайтесь! Одевайтесь так, как того просит ваша душа", — написала Ефросинина.

Комментарии под публикацией Ефросининой. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Напомним, ранее мы писали, что Маша Ефросинина с обнаженным торсом продемонстрировала упражнение "антистресс". Также мы рассказывали, что певица Надя Дорофеева раскрыла все секреты нового альбома Heartbeat.