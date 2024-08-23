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Маша Єфросиніна з оголеним торсом продемонструвала вправу антистрес

23 серпня 2024 09:00
Антоніна Завадська - Редактор
Маша Єфросиніна дала пораду, як боротись зі стресовим тремтінням рук і тіла — фото
Українська телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram/mashaefrosinina
Антоніна Завадська - Редактор

Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що нещодавно прихворіла. Вона поділилась вправою, яка допомагає їй відновитися.

Все показала у своєму Instagram. 

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Телеведуча досі намагається одужати від вірусу. Через хворобу не могла тренуватись, тому втратила частину м'язової маси, над якою довго працювала.

"Тепер, коли я вже одужую, можу розказати, що два тижні тому ледь не сковирнула від лютого вірусу... Поки тривали щоденні крапельниці та лікування, мені було заборонено займатися спортом. І от скажіть, чому така несправедливість — лише за 14 днів без навантажень всі напрацьовані м'язи пішли в дупу? Хоча якби ж то... Вони та в дупу не пішли", — написала телезірка.

Маша Єфросиніна захворіла. Фото: instagram/mashaefrosinina
 Маша Єфросиніна захворіла. Фото: instagram/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна продемонструвала вправу "Мурашник", яка допомагає боротись зі стресом. 

"Це техніка, яка не лише вам допоможе, а ще й сподобається. Бо виконувати її дуже приємно. Вправа "Мурашник" — це спрощена варіація TRE-вправ на зняття тривожності, напруження та стресу, які розробив PhD в області клінічної соціальної роботи та сертифікований біоенерготерапевт Девід Берселлі", — пояснила Маша.

Існує два варіанти виконання:

  1. Якщо у вас тремтять тільки руки, то ви можете ними просто потрусити, ніби вони мокрі, і ви з них струшуєте воду.
  2. Якщо відчуваєте тремтіння в усьому тілі, то уявіть, що йдете по лісу і раптом наступаєте на мурашник. Уявіть, що мурахи починають по вас повзати, і вам треба їх струсити. Спочатку струшуєте їх з ніг, потім з тулуба, з рук. Потім струшуєте їх одночасно зі всього тіла. Активно потрусіться протягом 2-3 хв. Потім відчуйте, як вібрує ваше тіло. Вібрує, але вже не тремтить. Тремор пройшов. Глибоко вдихніть і видихніть.
Маша Єфросиніна розповіла про вправу "мурашник". Фото: instagram/mashaefrosinina
 Маша Єфросиніна розповіла про вправу "мурашник". Фото: instagram/mashaefrosinina

Нагадаємо, Маша Єфросиніна зізналась, чому не змогла залишитись у Польщі. Також вона довела волонтера та гумориста Сергія Притулу до сліз.

спорт блогери Маша Єфросініна телебачення стрес українські зірки

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