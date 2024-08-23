Маша Єфросиніна дала пораду, як боротись зі стресовим тремтінням рук і тіла — фото

Маша Єфросиніна з оголеним торсом продемонструвала вправу антистрес
Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що нещодавно прихворіла. Вона поділилась вправою, яка допомагає їй відновитися.
Все показала у своєму Instagram.
Маша Єфросиніна показала, як відновлюється після вірусу
Телеведуча досі намагається одужати від вірусу. Через хворобу не могла тренуватись, тому втратила частину м'язової маси, над якою довго працювала.
"Тепер, коли я вже одужую, можу розказати, що два тижні тому ледь не сковирнула від лютого вірусу... Поки тривали щоденні крапельниці та лікування, мені було заборонено займатися спортом. І от скажіть, чому така несправедливість — лише за 14 днів без навантажень всі напрацьовані м'язи пішли в дупу? Хоча якби ж то... Вони та в дупу не пішли", — написала телезірка.
Маша Єфросиніна продемонструвала вправу "Мурашник", яка допомагає боротись зі стресом.
"Це техніка, яка не лише вам допоможе, а ще й сподобається. Бо виконувати її дуже приємно. Вправа "Мурашник" — це спрощена варіація TRE-вправ на зняття тривожності, напруження та стресу, які розробив PhD в області клінічної соціальної роботи та сертифікований біоенерготерапевт Девід Берселлі", — пояснила Маша.
Існує два варіанти виконання:
- Якщо у вас тремтять тільки руки, то ви можете ними просто потрусити, ніби вони мокрі, і ви з них струшуєте воду.
- Якщо відчуваєте тремтіння в усьому тілі, то уявіть, що йдете по лісу і раптом наступаєте на мурашник. Уявіть, що мурахи починають по вас повзати, і вам треба їх струсити. Спочатку струшуєте їх з ніг, потім з тулуба, з рук. Потім струшуєте їх одночасно зі всього тіла. Активно потрусіться протягом 2-3 хв. Потім відчуйте, як вібрує ваше тіло. Вібрує, але вже не тремтить. Тремор пройшов. Глибоко вдихніть і видихніть.
Нагадаємо, Маша Єфросиніна зізналась, чому не змогла залишитись у Польщі. Також вона довела волонтера та гумориста Сергія Притулу до сліз.
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