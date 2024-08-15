Єфросиніна розповіла про життя у Німеччині та Польщі у перші місяці війни

Українська телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна після початку війни виїхала із рідними до Польщі. Зірка не змогла перебувати за межами України і довгий час жила на дві країни. Нині вона зізналася, чому не залишилася за кордоном.

Про це вона розповіла у власному подкасті "Квиток на Марс" на YouTube.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії Єфросиніна разом із мамою, старшою донькою Наною та сином Олександром виїхала до Польщі. Ведуча не сиділа склавши руки, а відвідувала публічні заходи у Німеччині та Польщі та збирала гроші на реабілітацію жінок, які постраждали від війни.

"За кордоном я ніби мертва. Я фізично не розумію, як рухатися", — пояснила вона.

Вона пригадала, що перші пів року почувала себе як "мавпочка", яка намагалася донести до європейського суспільства важливі речі, але насправді в той час було модно запрошувати українців і були випадки, коли їй навіть забували перераховувати обіцяні суми на допомогу. Єфросиніна додала, що йдеться про десятки тисяч євро.

Ведучій скоротили час ефіру на німецькому радіо із 40 хвилин до двох (через зниження рейтингу) і тоді вона зрозуміла, що їй не дають можливості говорити про війну в Україні і час повертатися.

Довгий час Єфросиніна жила на дві країни, однак нині вона забрала із Польщі свого сина Олександра і, попри ракетні атаки на столицю і його сильний страх, вона не вважає себе поганою матір'ю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова зізналась, чому не виходять нові випуски популярного шоу із Машею Єфросиніною "Дорослі дівчата". Також ми розповідали про те, що ведуча змінила зачіску.