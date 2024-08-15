Ефросинина рассказала о жизни в Германии и Польше в первые месяцы войны

Украинская телеведущая Маша Ефросинина. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина после начала войны уехала с родными в Польшу. Звезда не смогла находиться за пределами Украины и долго жила на две страны. Сейчас она призналась, почему не осталась за границей.

Об этом она рассказала в собственном подкасте "Билет на Марс" на YouTube.

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После начала полномасштабного вторжения России Ефросинина вместе с мамой, старшей дочерью Наной и сыном Александром уехала в Польшу. Ведущая не сидела сложа руки, а посещала публичные мероприятия в Германии и Польше, где собирала деньги на реабилитацию женщин, пострадавших от войны.

"За рубежом я как мертвая. Я физически не понимаю, как двигаться", — пояснила она.

Она вспомнила, что первые полгода чувствовала себя как "обезьянка", которая пыталась донести до европейского общества важные вещи, но на самом деле в то время было модно приглашать украинцев и были случаи, когда даже забывали перечислять обещанные суммы на помощь. Ефросинина добавила, что речь идет о десятках тысяч евро.

Ведущей сократили время эфира на немецком радио с 40 минут до двух (по причине снижения рейтинга) и тогда она поняла, что ей не дают возможности говорить о войне в Украине и пора возвращаться.

Долгое время Ефросинина жила на две страны, однако ныне она забрала из Польши своего сына Александра и, несмотря на ракетные атаки на столицу и его сильный страх, она не считает себя плохой матерью.

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова призналась, почему не выходят новые выпуски популярного шоу с Машей Ефросининой "Дорослі дівчата". Также мы рассказывали о том, что ведущая сменила прическу.