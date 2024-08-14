Маша Єфросиніна не любить запитання про схуднення та вагу — причини

Українська телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна. Фото: подкаст "Квиток на Марс"

Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про свій шлях до благодійності. Вона ще до початку війни допомагала онкохворим дітям, однак журналістів цікавило лише її схуднення.

Про це вона розповіла у своєму подкасті "Квиток на Марс".

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Маша Єфросиніна запросила у новий випуск подкасту волонтера Сергія Притулу. Вони по черзі розповіли про свій шлях до благодійності. У розмові телеведуча пригадала, як її дратували журналісти, яких цікавило лише її схуднення. Навіть зараз, коли вже від моменту схуднення минуло десятиліття, зірку продовжують розпитувати.

"У мене було абсолютне відчути, що думка умовно клоуна, клоунеси соціуму взагалі не потрібна. Я пам‘ятаю купу численних інтерв’ю, коли я там кажу: "Знаєте, в мене є така моя маленька секретна місія і приношу гроші. У мене там є дівчинка, якій ми збираємо на трансплантацію кісткового мозку", — розповідала зірка журналістам, однак ті не сприймали її серйозно.

Телеведуча Маша Єфросиніна та волонтер Сергій Притула у подкасті "Квиток на Марс". Фото: скриншот

Здебільшого медійників цікавили клікабельні теми. Це змусило Єфросиніну продовжувати свою благодійну діяльність мовчки. І лише у 2014 році вона почала допомагати публічно, щоб заохотити своїх прихильників долучитись.

"Добре, добре, ми про це писати не будемо. Це не цікаво і взагалі можете розповісти, от як ви схудли?". І воно до 2014 року в мені проросло, що публічні люди мають розважати. А ще підгодовувати плітками, тим, як вони виглядають і що про них можна розповісти", — додала артистка.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна змінила зачіску та повідомила сумні новини. Також вона розповіла, як підтримує здоров'я та тіло у тонусі.