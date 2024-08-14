Маша Ефросинина не любит вопрос о похудении и весе.

Украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина. Фото: подкаст "Квиток на Марс"

Телеведущая Маша Ефросинина рассказала о своем пути к благотворительности. Она еще до начала войны помогала онкобольным детям, однако журналистов интересовало только ее похудение.

Об этом она рассказала в своем подкасте "Квиток на Марс".

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Маша Ефросинина пригласила в новый выпуск подкаста волонтера Сергея Притулу. Они по очереди рассказали о своем пути к благотворительности. В разговоре телеведущая вспомнила, как ее раздражали журналисты, которых интересовало только ее похудение. Даже сейчас, когда с момента похудения прошло десятилетие, звезду продолжают расспрашивать.

"У меня было абсолютное чувство, что мнение условно клоуна социуму вообще не нужно. Я помню кучу многочисленных интервью, когда я там говорю: "Знаете, у меня есть такая моя маленькая секретная миссия и приношу деньги. У меня там есть девочка, которой мы собираем на трансплантацию костного мозга", — рассказывала звезда журналистам, однако те не воспринимали ее серьезно.

Телеведущая Маша Ефросинина и волонтер Сергей Притула в подкасте "Билет на Марс". Фото: скриншот

В основном представителей медиа интересовали кликабельные темы. Это заставило Ефросинину продолжать свою благотворительную деятельность молча. И только в 2014 году она начала помогать публично, чтобы привлечь своих сторонников.

"Хорошо, хорошо, мы об этом писать не будем. Это неинтересно, и вообще, можете рассказать, вот как вы похудели?" И до 2014 года во мне проросло, что публичные люди должны развлекать. А еще подкармливать сплетнями, тем, как они выглядят и что о них можно рассказать", — добавила артистка.

Напомним, Маша Ефросинина сменила прическу и сообщила печальные новости. Она также рассказала, как поддерживает здоровье и тело в тонусе.