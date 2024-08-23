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Маша Ефросинина с обнаженным торсом продемонстрировала упражнение антистресс

23 августа 2024 09:00
Антонина Завадская - Редактор
Маша Ефросинина дала совет, как бороться со стрессовой дрожью рук и тела.
Украинская телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram/mashaefrosinina
Антонина Завадская - Редактор

Телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что недавно приболела. Она поделилась упражнением, которое помогает ей восстановиться от стресса.

Все показала в своем Instagram.

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Телеведущая до сих пор пытается выздороветь от вируса. По болезни не могла тренироваться, поэтому потеряла часть мышечной массы, над которой долго работала.

"Теперь, когда я уже поправляюсь, могу рассказать, что две недели назад едва не сжалилась от яростного вируса... Пока продолжались ежедневные капельницы и лечение, мне было запрещено заниматься спортом. И вот скажите, почему такая несправедливость — всего за 14 дней без нагрузок все наработанные мышцы пошли в жопу? Хотя если бы... Они и в жопу не пошли", — написала телезвезда.

Маша Ефросинина заболела. Фото: instagram/mashaefrosinina
Маша Ефросинина заболела. Фото: instagram/mashaefrosinina

Маша Ефросинина продемонстрировала упражнение "Муравейник", которое помогает бороться со стрессом.

"Это техника, которая не только вам поможет, но и понравится. Потому что выполнять ее очень приятно. Упражнение "Муравейник" — это упрощенная вариация TRE-упражнений на снятие тревожности, напряжения и стресса, которые разработал PhD в области клинической социальной работы и сертифицированный биоэнерготерапевт Дэвид Берселли", — пояснила Маша.

Существует два варианта выполнения:

  1. Если у вас дрожат только руки, то вы можете ими просто потрясти, будто они мокрые, и вы из них встряхиваете воду.
  2. Если чувствуете дрожь во всем теле, то представьте, что идете по лесу и вдруг наступаете на муравейник. Представьте, что муравьи начинают по вам ползать, и вам нужно их встряхнуть. Сначала встряхиваете их с ног, потом с туловища, с рук. Затем встряхиваете их одновременно со всего тела. Активно потряситесь в течение 2-3 мин. Затем почувствуйте, как вибрирует ваше тело. Вибрирует, но уже не дрожит. Тремор прошел. Глубоко вдохните и выдохните.
Маша Ефросинина рассказала об упражнении "муравейник". Фото: instagram/mashaefrosinina
Маша Ефросинина рассказала об упражнении "муравейник". Фото: instagram/mashaefrosinina

Напомним, Маша Ефросинина призналась, почему не смогла остаться в Польше. Также она довела волонтера и юмориста Сергея Притулу до слез.

спорт блогеры Маша Ефросинина телевидение стресс украинские звезды

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