Сергій Притула зі сльозами на очах зізнався, чому не вийде на сцену — відео

Український волонтер Сергій Притула. Фото: подкаст "Квиток на Марс"

Волонтер та в минулому телеведучий Сергій Притула зізнався, чому більше не бачить себе на сцені. Йому важко роздумувати на цю тему. В один момент — очі зірки стали вологими.

Про всі подробиці він розповів у подкасті "Квиток на Марс".

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Сергій Притула зі сльозами на очах зізнався, чому не вийде на сцену

Сергій Притула закінчив телекар'єру з різних причин, одна з яких — повномасштабне вторгнення. Маша Єфросиніна запитала, як він зміг відмовитися від того, що його робило щасливим. Волонтер розповів історію, як він зрозумів, що більше не зможе вийти на сцену.

"Сидів я ненадовго з Тошею Тимошенком, з яким у нас подкаст, і він каже: "Виходить. Хороша штука. Люди на вулиці підходять, хвалять!". І він мені каже: "Зробімо офлайн. Сядьмо на сцені, за столом з мікрофонами". Я, коли уявив, що я на сцені, сміх, оплески та так далі. Я відчув такий тотальний дискомфорт тільки від цієї картинки… Я сказав: "Тоша, будь ласка, можна ми залишимося", — розповів Притула.

Розмова розбурхала емоції в колишнього артиста. Він зі сльозами на очах зізнався, що горе війни змінило його.

"Випалений нах*р зсередини просто! Не можу! Дуже важко абстрагуватись від цього всього", — випалив волонтер.

Нагадаємо, Сергій Притула висловився, чи готовий мобілізуватись у лави ЗСУ. Також він розкритикував "кварталівця" Руслана Ханумака, який втік до США.