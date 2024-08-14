Сергей Притула со слезами на глазах признался, почему не выйдет на сцену

Украинский волонтер Сергей Притула. Фото: подкаст "Билет на Марс"

Волонтер и в прошлом телеведущий Сергей Притула признался, почему больше не видит себя на сцене. Ему тяжело размышлять на эту тему. В один момент глаза звезды стали влажными.

Обо всех подробностях он рассказал в подкасте "Билет на Марс".

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Сергей Притула закончил телекарьеру по разным причинам, одна из которых — полномасштабное вторжение. Маша Ефросинина спросила, как он смог отказаться от того, что делало его счастливым. Волонтер рассказал историю о том, как он понял, что больше не сможет выйти на сцену.

"Сидел я недавно с Тошей Тимошенко, с которым у нас подкаст, и он говорит: "Получается. Хорошая штука. Люди на улице подходят, хвалят!". И он мне говорит: "Сделаем офлайн. Сядем на сцене, за столом с микрофонами". Я, когда представил, что я на сцене, смех, аплодисменты и так далее. Я почувствовал такой тотальный дискомфорт только от этой картинки… Я сказал: "Тоша, пожалуйста, можно останемся", — рассказал Притула.

Разговор взбудоражил эмоции у бывшего артиста. Он со слезами на глазах признался, что горе войны изменило его.

"Выжженный нах*р изнутри просто! Не могу! Очень трудно отвлечься от этого всего", — выпалил волонтер.

Напомним, Сергей Притула высказался, готов ли мобилизоваться в ряды ВСУ. Также он подверг критике "кварталовца" Руслана Ханумака, который бежал в США.