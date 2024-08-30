Єфросиніна привітала чоловіка з річницею весілля

Ведуча Маша Єфросиніна із чоловіком Тимуром Хромаєвим. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна 30-го серпня святкує річницю весілля з чоловіком Тимуром Хромаєвим, який нині є військовослужбовцем. Зірка зворушливо привітала чоловіка з важливою датою.

Теплі слова для коханого вона написала на своїй сторінці в Instagram.

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У 21-шу річницю шлюбу ведуча пригадала знайомство з чоловіком та перший спільний відпочинок.

"Ми поїхали вперше на відпочинок вдвох в Іспанію, і повернулися звідти не стрункіші та засмаглі від нескінченної пристрасті, а по плюс пʼять від нескінченної сангрії, бо під неї в нас складалися перші душевні розмови", — поділилася Єфросиніна.

Зірка підкреслила, що хоча вони з Тимуром абсолютно різні, їм обом це подобається. Ведуча подякувала чоловікові за любов та підтримку та піклування.

"Тільки ми вдвох знаємо, за що пробачаємо одне одному все. Тільки ми двоє знаємо, що тримає наш шлюб вже 21 рік. Я пишаюся тобою сьогодні, як ніколи", — привітала коханого Єфросиніна.

Нагадаємо, що Маша та Тимур одружилися у 2003 році. У подружжя народилося двоє дітей — донька Нана (20 років) та син Олександр 10 років).

Нагадаємо, Маша Єфросиніна зізналась, чому не змогла залишитись у Польщі. Також вона довела волонтера та гумориста Сергія Притулу до сліз.