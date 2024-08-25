Маша Єфросиніна звернулась до сина у день його 10-річчя

Українська телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram/mashaefrosinina

Відома українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна привітала сина Сашка з 10-річчям. Зіркова матуся розповіла про вподобання своєї дитини.

Зворушливе відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Маша Єфросиніна привітала сина

Шоувумен розповіла шанувальникам про вподобання Сашка. Вона поділилася відео, яке було записано під час однієї із тривог. На його кадрах хлопець просить маму подарувати кулемет, щоб знищити росіян.

"Мій Сашко — це хлопчик, який більш за все любить ванільне морозиво, бургери, баскетбол, мультики, міфи древньої Греції та Roblox. Мій Сашко — синочок, який дуже любе допомагати мамі, але не більше 3 хвилин, бо в нього різко починає боліти голова (тут наче в мене пішов)", — написала Єфросиніна.

Ведуча додала, що її син перейшов на українську мову, бо усвідомив, що через російську мову закордоном його можуть прийняти за росіянина. Єфросиніна повернула сина з Польщі вісім місяців тому і він дуже боїться сирен та спить із ведмедиком, який його заспокоює.

"Цей неймовірно бажаний хлопчина був народжений у шаленому коханні. Він мав наповнювати цей світ абсолютно чистою добротою, якою наділив його всесвіт, жити своє безхмарне дитинство, в якому головною його проблемою мала б бути домашка з математики. Мій Олександр, я не можу зупинити війну, проте клянуся тобі, я роблю і робитиму все, щоб твоє дитинство було щасливими. Бо ти робиш щасливою мене!", — звернулась до хлопчика ведуча.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна зізналась, чому не змогла залишитись у Польщі. Також вона довела волонтера та гумориста Сергія Притулу до сліз.