Маша Ефросинина обратилась к сыну в день его 10-летия

Украинская телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram/mashaefrosinina

Известная украинская ведущая и блоггер Маша Ефросинина поздравила сына Сашу с 10-летием. Звездная мамочка рассказала о вкусах своего ребенка.

Трогательное видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Маша Ефросинина поздравила сына

Шоувумен рассказала поклонникам о вкусах Саши. Она поделилась видео, которое было записано во время одной из тревог. На его кадрах мальчик просит маму подарить пулемет, чтобы уничтожать россиян.

"Мой Саша — это мальчик, который больше всего любит ванильное мороженое, бургеры, баскетбол, мультики, мифы древней Греции и Roblox. Мой Саша — сынишка, который очень любит помогать маме, но не больше 3 минут, потому что у него резко начинает болеть голова (здесь как у меня пошел)", — написала Ефросинина.

Ведущая добавила, что ее сын перешел на украинский язык, потому что осознал, что из-за русского языка заграницей его могут принять за россиянина. Ефросинина вернула сына из Польши восемь месяцев назад. Он очень боится сирен и спит с медвежонком, который его успокаивает.

"Этот невероятно желанный мальчик был рожден в безумной любви. Он должен был наполнять этот мир абсолютно чистой добротой, которой наделила его вселенная, жить свое безоблачное детство, в котором главной его проблемой должна была бы быть домашка по математике. Мой Александр, я не могу остановить войну, но клянусь тебе, я делаю и буду делать все, чтобы твое детство было счастливыми. Потому что ты делаешь счастливой меня!", — обратилась к мальчику ведущая.

Напомним, Маша Ефросинина призналась, почему не смогла остаться в Польше. Также она довела волонтера и юмориста Сергея Притулу до слез.