Ефросинина поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Ведущая Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина 30-го августа празднует годовщину свадьбы с мужем Тимуром Хромаевым, который ныне является военным. Звезда трогательно поздравила мужа с важной датой.

Теплые слова для любимого она написала на своей странице в Instagram.

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В 21-ю годовщину брака ведущая вспомнила знакомство с мужем и первый совместный отдых.

"Мы поехали впервые на отдых вдвоем в Испанию, и вернулись оттуда не более стройные и загоревшие от бесконечной страсти, а плюс пять от бесконечной сангрии, потому что под нее у нас складывались первые душевные разговоры", — поделилась Ефросинина.

Звезда подчеркнула, что хотя они с Тимуром совершенно разные, им обоим это нравится. Ведущая поблагодарила мужа за любовь, поддержку и заботу.

"Только мы вдвоем знаем, за что прощаем друг другу все. Только мы двое знаем, что держит наш брак уже 21 год. Я горжусь тобой сегодня, как никогда", — поздравила любимого Ефросинина.

Напомним, что Маша и Тимур поженились в 2003 году. У супругов родились двое детей — дочь Нана (20 лет) и сын Александр (10 лет).

Напомним, Маша Ефросинина призналась, почему не смогла остаться в Польше. Также она довела волонтера и юмориста Сергея Притула до слез.