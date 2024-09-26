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Надя Дорофеєва розкрила всі секрети нового альбому Heartbeat

26 вересня 2024 06:00
Валерія Соколенко - Редактор
Надя Дорофеєва презентувала новий альбом Heartbeat — відео
Українська співачка Надя Дорофеєва. Фото: instagram/nadyadorofeeva
Валерія Соколенко - Редактор

Популярна співачка Надя Дорофеєва розповіла, як створила новий альбом. Надихнув на написання пісень зірку її чоловік та ресторатор Міша Кацурін.

Про це вона розповіла в Instagram. 

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Надя Дорофеєва презентувала новий альбом Heartbeat

Співачка досить довго не давала інтервʼю і не ходила на піар-заходи. Весь цей час, за її словами, вперше за своє доросле життя витратила на роботу над музикою. Зірка надзвичайно вдячна своїй команді "Помітні" та зокрема Ірині Горовій. 

"Я хочу сказати дякую моїм мамі та татові за те, що ви вірили в мене і дали мені абсолютно все і навіть більше. Я сподіваюсь, що я вас не підвела. Дякую моїм шанувальникам, які дають мені, звичайній дівчинці Наді, силу і віру в те, що я класна, бо я так часто сумніваюсь у собі. Окремо величезна вдячність і любов –  Ваньку Кліменко, адже ми не просто разом створювали пісні, ми стали справжніми  друзями", — написала зірка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Також співачка розповіла, що у новому альбомі немає жодної пісні без авторства її чоловіка та ресторатора Міші Кацуріна.

"Ти моє велике кохання і головний співавтор мого життя, я вдячна долі за тебе. Я безмежно тебе люблю!" — написала співачка.

Новий альбом має вийти опівночі на всіх стрімінгових майданчиках.

"А тепер мій любий слухачу, коли сьогодні вночі вийде альбом, увімкни його та прослухай ці маленькі історії. Зроби, будь ласка, голосніше та познайомся зі мною ближче. Це всього перший крок до моїх великих мрій. Це тільки початок, я обіцяю", — закінчила одкровення артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, охоронців співачки Наді Дорофевої звинуватили в побитті фанатів. Пізніше зірка відреагувала на інцидент і розповіла, що сталося.

Надя Дорофєєва українські зірки співачка Міша Кацурін альбом

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