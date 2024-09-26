Надя Дорофеева представила новый альбом Heartbeat — видео

Украинская певица Надя Дорофеева. Фото: instagram/nadyadorofeeva

Популярная певица Надя Дорофеева рассказала о том, как создала новый альбом. Вдохновил на написание песен звезду ее муж и ресторатор Миша Кацурин.

Об этом она рассказала в Instagram.

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Певица довольно долго не давала интервью и не ходила на пиар-мероприятия. Все это время, по ее словам, впервые за свою взрослую жизнь потратила на работу над музыкой. Звезда очень благодарна своей команде "Заметные" и в частности Ирине Горовой.

"Я хочу сказать спасибо моим маме и папе за то, что вы верили в меня, и дали мне абсолютно все, и даже больше. Я надеюсь, что я вас не подвела. Спасибо моим поклонникам, которые дают мне, обычной девочке Наде, силу и веру в том, что я классная, потому что я так часто сомневаюсь в себе. Отдельная благодарность и любов — Ване Клименко, ведь мы не просто создавали песни, мы стали настоящими друзями", — написала звезда.

Также певица рассказала, что в новом альбоме нет ни одной песни без авторства ее мужа и ресторатора Миши Кацурин.

"Ты моя большая любовь и главный соавтор моей жизни, я благодарна судьбе за тебя. Я безгранично тебя люблю!" — написала певица.

Новый альбом должен выйти в полночь на всех стриминговых площадках.

"А теперь мой дорогой слушатель, когда сегодня ночью выйдет альбом, включи его и прослушай эти маленькие истории. Сделай, пожалуйста, громче и познакомься со мной поближе. Это всего первый шаг к моим большим мечтам. Это только начало, я обещаю", — закончила откровение артистка.

Напомним, охранников певицы Нади Дорофевой обвинили в избиении фанатов. Позже звезда отреагировала на инцидент и рассказала, что произошло.