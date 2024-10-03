Оля Полякова кардинально змінила імідж - відео

Ніби помолодшала — Оля Полякова похизувалася зміною іміджу
Співачка Оля Полякова здивувала шанувальників змінами у своєму образі. Зірка похизувалася новою зачіскою.
Відео в новому амплуа Полякова поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Оля Полякова показалася із новою зачіскою
Довговолоса білявка приголомшила фанів своїм рішенням — Оля обрізала локони та зробила каре. У новому образі Полякова записала декілька відео, де підготувала ще один сюрприз прихильникам.
Співачка представила рядки зі своєї нової пісні, яку незабаром почують слухачі.
Фанати залишилися у захваті, як від змін в житті співачки, так і від її нової пісні. Шанувальники відмітили у коментарях, що Оля має дуже помолоділий та закоханий вигляд.
"Помолоділа з цією зачіскою".
"Яка ви гарна! Дуже личить ця зачіска".
"Ви стали така красива і наче знову закохана".
"Неймовірні рядки... І Оля з цією зачіскою просто дівчинка".
Нагадаємо, нещодавно донька Олі Полякової Маша представила свій перший кліп.
Раніше подруга Полякової Маша Єфросиніна відповіла на хейт стосовного свого віку.
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