Оля Полякова кардинально змінила імідж - відео

Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова здивувала шанувальників змінами у своєму образі. Зірка похизувалася новою зачіскою.

Відео в новому амплуа Полякова поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Оля Полякова показалася із новою зачіскою

Довговолоса білявка приголомшила фанів своїм рішенням — Оля обрізала локони та зробила каре. У новому образі Полякова записала декілька відео, де підготувала ще один сюрприз прихильникам.

Співачка представила рядки зі своєї нової пісні, яку незабаром почують слухачі.

Фанати залишилися у захваті, як від змін в житті співачки, так і від її нової пісні. Шанувальники відмітили у коментарях, що Оля має дуже помолоділий та закоханий вигляд.

"Помолоділа з цією зачіскою".

"Яка ви гарна! Дуже личить ця зачіска".

"Ви стали така красива і наче знову закохана".

"Неймовірні рядки... І Оля з цією зачіскою просто дівчинка".

Нагадаємо, нещодавно донька Олі Полякової Маша представила свій перший кліп.

Раніше подруга Полякової Маша Єфросиніна відповіла на хейт стосовного свого віку.