Оля Полякова кардинально сменила имидж - видео

Будто помолодела — Оля Полякова похвасталась сменой имиджа
Певица Оля Полякова удивила поклонников переменами в своем образе. Звезда похвасталась новой прической.
Видео в новом амплуа Полякова поделилась на своей странице в Instagram.
Оля Полякова показалась с новой прической
Длинноволосая блондинка ошеломила фанатов своим решением — Оля обрезала локоны и сделала каре. В новом образе Полякова записала несколько видео, где подготовила еще один сюрприз поклонникам.
Певица представила строчки из своей новой песни, которую вскоре услышат слушатели.
Фанаты остались в восторге, как от перемен в жизни певицы, так и ее новой песни. Поклонники отметили в комментариях, что Оля выглядит очень помолодевшей и влюбленной.
"Помолодела с этой прической".
"Какая вы красивая! Очень подходит эта прическа".
"Вы стали так красива и словно снова влюблена".
"Невероятные строчки... И Оля с этой прической просто девочка".
Напомним, недавно дочь Оли Поляковой Маша представила свой первый клип.
Ранее подруга Поляковой Маша Ефросинина ответила на хейт по отношению к своему возрасту.
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