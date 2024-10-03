Оля Полякова кардинально сменила имидж - видео

Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица Оля Полякова удивила поклонников переменами в своем образе. Звезда похвасталась новой прической.

Видео в новом амплуа Полякова поделилась на своей странице в Instagram.

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Оля Полякова показалась с новой прической

Длинноволосая блондинка ошеломила фанатов своим решением — Оля обрезала локоны и сделала каре. В новом образе Полякова записала несколько видео, где подготовила еще один сюрприз поклонникам.

Певица представила строчки из своей новой песни, которую вскоре услышат слушатели.

Фанаты остались в восторге, как от перемен в жизни певицы, так и ее новой песни. Поклонники отметили в комментариях, что Оля выглядит очень помолодевшей и влюбленной.

"Помолодела с этой прической".

"Какая вы красивая! Очень подходит эта прическа".

"Вы стали так красива и словно снова влюблена".

"Невероятные строчки... И Оля с этой прической просто девочка".

Напомним, недавно дочь Оли Поляковой Маша представила свой первый клип.

Ранее подруга Поляковой Маша Ефросинина ответила на хейт по отношению к своему возрасту.