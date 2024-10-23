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Відомий спортсмен зупинив P. Diddy під час насильства над голим бізнесменом

23 жовтня 2024 07:50
Валерія Соколенко - Редактор
P. Diddy хотів зґвалтувати бізнесмена на власній вечірці — деталі позиву
Американський музичний продюсер P. Diddy. Фото: Reuters
Валерія Соколенко - Редактор

Проти арештованого музичного продюсера P. Diddy подали новий позов. У ньому йдеться про спробу зґвалтування на вечірці з нагоди презентації бренду горілки Combs приблизно у 2022 році.

Про це пише Page Six. 

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P. Diddy хотів зґвалтувати бізнесмена на власній вечірці 

Інцидент стався під час презентації бренду горілки Combs приблизно у 2022 році. P. Diddy запросив на вечірку бізнесмена з оренди розкішних автомобілів і ювелірних виробів із Лос-Анджелеса. Згодом покликав його в приватний кабінет і змусив зняти штани та оголитися. 

"Комбс продовжував наближатися, а потім схопив геніталії позивача через його штани. Стискав їх у грубій і сексуальній манері", — йдеться у позові. 

Анонім, який заявив про злочин, був "шокований і дезорієнтований" і "на мить завмер", оскільки "не знав, як реагувати на дивну і недоречну сексуальну поведінку Комбса".

Однак, далі у ситуацію втрутився "професійний спортсмен А", який увійшов до офісу. Він перервав сексуальне дійство і бізнесмен швидко покинув вечірку. 

Водночас до справи додана фотокартка Комбса з того вечора,  який сидить на дивані з "іншими високопоставленими особами". Втім, їхні обличчя приховані. 

P. Diddy намагався згввалтувати бізнесмена
P. Diddy на вечірці. Фото: USDC / SDNY

Нагадаємо, у мережі шириться провокативне відео з заявами P. Diddy. Також актор Бен Аффлек звинуватив Джей Ло у стосунках з заарештованим репером.

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