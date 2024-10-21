Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Співачка Дженніфер Лопес, окрім розлучення з актором Беном Аффлеком, тепер змушена розбиратися з минулим. Перший чоловік зірки Охані Ноа пригадав колишній зв'язок зі скандальним репером P. Diddy.

Про це Ноа розповів в інтерв'ю Despierta America, пише Marca.

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Лопес була у стосунках із Ноа протягом двох років. Співачка познайомилася із майбутнім чоловіком у ресторані в Майямі, де він працював офіціантом. 1997 року пара одружилася, але вже за рік розірвала стосунки.

Колишнє подружжя не вдавалося у подробиці, що саме зруйнувало їхній брак. Однак на тлі секс-скандалу з P. Diddy Ноа заговорив про зради Лопес з репером.

За словами першого чоловіка співачки, саме після знайомства Джей Ло з Шоном Комбсом у їхніх стосунках почалися проблеми.

"Частково в цьому розлученні винен Diddy. Коли прийшла компанія Sony і запропонувала їй мільйони, які вона отримала, там був P. Diddy, який збирався стати одним з продюсерів декількох треків на першому альбомі "On The 6". Ось тут і почалися зради, брехня, розставання..." — розповів Охані.

Тоді Дженніфер почала активно працювати над новим альбомом у Нью-Йорку, тоді як її чоловік залишався в Маямі.

"Я був у Лос-Анджелесі, відкривав свій ресторан, а вона моталася між Маямі та Нью-Йорком, працюючи над альбомом. Коли я міг, я їздив до неї. Там, на цій відстані, в цій розлуці, і почалися зради", — розповів Ноа.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес дійсно була у стосунках із P. Diddy протягом двох років. Скандальний репер та співачка почали зустрічатися 1999 року.

Після арешту Комбса за підозрою у торгівлі людьми, домагання та розбещення неповнолітніх, стали відомі нові подробиці їхнього роману.

Окрім того, ми писали, що до розлучення Дженніфер Лопес та Бена Аффлека може бути причетне ФБР через скандал з P. Diddy.