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Экс-муж Дженнифер Лопес обвинил ее в изменах со скандальным P. Diddy

21 октября 2024 23:30
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Первый муж Дженнифер Лопес обвинил ее в изменах с P. Diddy — подробности
Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Певица Дженнифер Лопес, кроме развода с актером Беном Аффлеком, теперь вынуждена разбираться с прошлым. Первый муж звезды Охани Ноа вспомнил бывшей со скандальным рэпером P. Diddy.

Об этом Ноа рассказал в интервью Despierta America, пишет Marca.

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Лопес была в отношениях с Ноа в течение двух лет. Певица познакомилась с будущим мужем в ресторане в Майами, где он работал официантом. В 1997 году пара поженилась, но уже через год разорвала отношения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Бывшие супруги не вдавались в подробности, что именно разрушило их брак. Однако на фоне секс-скандала с P. Diddy Ноа заговорил об изменах Лопес с рэпером.

По словам первого супруга певицы, именно после знакомства Джей Ло с Шоном Комбсом в их отношениях начались проблемы.

"Отчасти в этом разводе виноват Diddy. Когда пришла компания Sony и предложила ей миллионы, которые она получила, там был P. Diddy, который собирался стать одним из продюсеров нескольких треков на первом альбоме "On The 6". Вот тут и начались измены, ложь, расставание..." — рассказал Охани.

Тогда Дженнифер начала активно работать над новым альбомом в Нью-Йорке, в то время как ее муж оставался в Майами.

"Я был в Лос-Анджелесе, открывал свой ресторан, а она моталась между Майами и Нью-Йорком, работая над альбомом. Когда я мог, я ездил к ней. Там, на этом расстоянии, в этой разлуке, и начались измены", — рассказал Ноа.

Напомним, что Дженнифер Лопес действительно была в отношениях с P. Diddy в течение двух лет. Скандальный рэпер и певица начали встречаться в 1999 году.

После ареста Комбса по подозрению в торговле людьми, домогательствах и развращении несовершеннолетних стали известны новые подробности их романа.

Кроме того, мы писали, что к разводу Дженнифер Лопес и Бена Аффлека может быть причастно ФБР из-за скандала с P. Diddy.

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