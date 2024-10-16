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ФБР змусило Аффлека розлучитися з Лопес через відверте відео з P. Diddy

16 жовтня 2024 00:30
Валерія Соколенко - Редактор
Аффлек не захотів ризикувати репутацію через роман Лопес з P. Diddy — деталі
Американські актори Дженніфер Лопес і Бен Аффлек. Фото: Reuters
Валерія Соколенко - Редактор

З'явилась ще одна теорія, чому неймовірна зіркова пара Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вирішили розійтись. Їхнє розлучення стало резонансною темою і досі викликає чимало запитань. Втім, вперше стало відомо, немов ФБР могло бути причетним до цієї історії.

Про це пише видання Marca.

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Аффлек не захотів ризикувати репутацію через роман Лопес з P. Diddy

ФБР провело обшуки в маєтку музичного продюсера та репера P.Diddy в березні цього року. Приблизно в цей час почали ширитись плітки про проблеми в шлюбі Джей Ло та Бена Аффлека. Відомо, що співачка кілька років зустрічалась з скандальним підозрюваним. 

Поліція знайшла вдома у P. Diddy відеозаписи. Є велика ймовірність, що серед них є і ті, на яких засвітилась Лопес. Колишній головний виконавчий директор Death Row Records Шуг Найт стверджує, що Аффлек бачив записи і тому вирішив розійтись з коханою. 

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Reuters

"Федерали здійснили рейди в будинок Diddy й отримали всі ці відео, на яких є і Джей Ло. Бен — це біла людина, яку поважають у білому світі. Я абсолютно впевнений, що вони сказали: "Ми хочемо показати вам дещо про вашу дружину", — заявив Найт, який нині також перебуває у в'язниці за вбивство людини. 

"Він не обманює папараці, він живе своїм життям. У нього є своя власна команда. Дженніфер принесла всі ці зайві занепокоєння", — додав Найт.

Водночас важливо розуміти, що це лише теорія Шуга. Доказів, які підтверджували б його слова, немає.

Нагадаємо, Бен Аффлек та Джей Ло не можуть поділити шикарний маєток. Також співачка заявила, що не планувала розлучатись з чоловіком, втім так сталося.

США скандал Дженніфер Лопес Бен Аффлек розлучення P.Diddy

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