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ФБР заставило Аффлека расстаться с Лопес из-за откровенного видео с P. Diddy

16 октября 2024 00:30
Валерия Соколенко - Редактор
Аффлек не захотел рисковать репутацию из-за романа Лопеса из P. Diddy — детали
Американские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Reuters
Валерия Соколенко - Редактор

Появилась еще одна теория, почему невероятная звездная пара Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили разойтись. Их развод стал резонансной темой и до сих пор вызывает немало вопросов. Впрочем, впервые стало известно, что ФБР могло быть причастным к этой истории.

Об этом пишет издание Marca.

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Аффлек не захотел рисковать репутацию из-за романа Лопеса с P. Diddy

ФБР провело обыски в имении музыкального продюсера и рэпера P.Diddy в марте этого года. Приблизительно в это время стали распространяться слухи о проблемах в браке Джей Ло и Бена Аффлека. Известно, что певица несколько лет встречалась со скандальным подозреваемым.

Полиция нашла дома у P. Diddy видеозаписи. Есть большая вероятность, что среди них есть и те, на которых засветилась Лопес. Бывший главный исполнительный директор Death Row Records Шуг Найт утверждает, что Аффлек видел записи и потому решил разойтись с любимой.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Reuters

"Федералы совершили рейды в дом Diddy и получили все эти видео, на которых есть и Джей Ло. Бен — это белый человек, которого уважают в белом мире. Я абсолютно уверен, что они сказали: "Мы хотим показать вам кое-что о вашей жене", — заявил Найт, который ныне также находится в тюрьме за убийство человека.

"Он не обманывает папарацци, он живет своей жизнью. У него есть своя собственная команда. Дженнифер принесла все эти лишние беспокойства", — добавил Найт.

В то же время важно понимать, что это только теория Шуга. Доказательств, подтверждающих его слова, нет.

Напомним, Бен Аффлек и Джей Ло не могут поделить шикарное поместье. Также певица заявила, что не планировала расставаться с мужчиной, но так произошло.

США скандал Дженнифер Лопес Бен Аффлек развод P.Diddy

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